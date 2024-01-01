Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Доставка интеграций для клиентов за считанные часы. Vessel — это собственная платформа интеграции, ориентированная на разработчиков. Быстро создавайте глубокую интеграцию с инструментами вашего клиента для продаж, маркетинга и т. д.

Веб-сайт: vessel.dev

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