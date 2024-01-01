Konfirmasi Data Pengguna Dengan Platform Verifikasi Terintegrasi. Кембангканская инфраструктура цифрового использования позволяет использовать систему, которая работает, и интегрирована с Verihubs с использованием технологий аутентификации и проверки пользователя. Verihubs — это платформа принятия решений в области идентификации и рисков для Индонезии. Мы помогли более чем 290 ведущим предприятиям/стартапам в различных секторах, включая банки, финансовые технологии, электронную коммерцию, страхование и другие цифровые отрасли, предотвратить случаи мошенничества. Наша технология распознавания лиц (FR) на основе искусственного интеллекта, занявшая первое место в Индонезии по версии Национального института стандартов и технологий (NIST) по производительности и точности, стала основным средством предотвращения мошенничества в новую эпоху цифрового ускорения. Нашим решениям доверяют BCA — крупнейший частный банк Индонезии, IFG (одна из крупнейших государственных страховых компаний), Commonwealth Bank, Maybank, Bukalapak, FAZZ, ULA и многие другие лидеры отрасли.

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