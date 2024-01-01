Verihubs

Verihubs

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: verihubs.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Verihubs в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Konfirmasi Data Pengguna Dengan Platform Verifikasi Terintegrasi. Кембангканская инфраструктура цифрового использования позволяет использовать систему, которая работает, и интегрирована с Verihubs с использованием технологий аутентификации и проверки пользователя. Verihubs — это платформа принятия решений в области идентификации и рисков для Индонезии. Мы помогли более чем 290 ведущим предприятиям/стартапам в различных секторах, включая банки, финансовые технологии, электронную коммерцию, страхование и другие цифровые отрасли, предотвратить случаи мошенничества. Наша технология распознавания лиц (FR) на основе искусственного интеллекта, занявшая первое место в Индонезии по версии Национального института стандартов и технологий (NIST) по производительности и точности, стала основным средством предотвращения мошенничества в новую эпоху цифрового ускорения. Нашим решениям доверяют BCA — крупнейший частный банк Индонезии, IFG (одна из крупнейших государственных страховых компаний), Commonwealth Bank, Maybank, Bukalapak, FAZZ, ULA и многие другие лидеры отрасли.

Веб-сайт: verihubs.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Verihubs, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Carsome Indonesia

Carsome Indonesia

carsome.id

Jelajah Ilmu

Jelajah Ilmu

jelajahilmu.com

VOA Bahasa Indonesia

VOA Bahasa Indonesia

voaindonesia.com

Sleekr

Sleekr

sleekr.co

OrderOnline

OrderOnline

orderonline.id

PINA

PINA

pina.id

Admin Cerdas

Admin Cerdas

admincerdas.com

Kompas.id

Kompas.id

kompas.id

Lulusnegeri

Lulusnegeri

lulusnegeri.com

Greip

Greip

greip.io

TokoTalk

TokoTalk

tokotalk.com

Farmacare.id

Farmacare.id

farmacare.id

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности