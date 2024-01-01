Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Платформа цифрового кредитования для бразильских фермеров. Verde — это цифровая платформа, которая упрощает и расширяет доступ к кредитам для мелких и средних фермеров Бразилии. Мы обслуживаем местных фермеров, предоставляя им более быстрые и прозрачные финансовые ресурсы.

Веб-сайт: verde.agr.br

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