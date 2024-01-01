Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Venturz — это универсальная стартап-платформа, позволяющая предпринимателям запускать, развивать и управлять своими предприятиями в одном месте — от создания целевых страниц и проведения маркетинговых кампаний до управления клиентами и сбора средств. Venturz позволяет основателям беспрепятственно строить свой бизнес под одной крышей. .

Веб-сайт: venturz.co

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