Альтернативы - Vencru
Asana
asana.com
Asana — это веб-приложение и мобильное приложение, призванное помочь командам организовывать, отслеживать и управлять своей работой. Forrester, Inc. сообщает, что «Asana упрощает управление командной работой». Его производит одноименная компания. (Асана, Инк.) Ее основали в 2008 году соучредитель F...
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks — это пакет программного обеспечения для бухгалтерского учета, разработанный и продаваемый компанией Intuit. Продукты QuickBooks ориентированы в основном на малый и средний бизнес и предлагают локальные бухгалтерские приложения, а также облачные версии, которые принимают бизнес-платежи, у...
Wave
waveapps.com
Wave — компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение для малого бизнеса. Штаб-квартира Wave находится в районе Лесливилл в Торонто, Канада. Первым продуктом компании было бесплатное программное обеспечение для онлайн-бухгалтерского учета, предназначенное для предприятий с чи...
Xero
xero.com
Xero — новозеландская публичная технологическая компания, акции которой котируются на Австралийской фондовой бирже. Xero — это облачная программная платформа для бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса. Компания имеет три офиса в Новой Зеландии (Веллингтон, Окленд и Нейпир), шесть офисов ...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — это бухгалтерское программное обеспечение, разработанное компанией 2ndSite Inc., в первую очередь предназначенное для малого и среднего бизнеса. Это веб-модель программного обеспечения как услуги (SaaS), доступ к которой можно получить через настольный компьютер или мобильное устройство...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent — компания, занимающаяся облачным программным обеспечением для бухгалтерского учета, базирующаяся в Эдинбурге, Шотландия.
Deskera
deskera.com
Программное обеспечение для малого бизнеса с функциями бухгалтерского учета, инвентаризации, расчета заработной платы и CRM для ведения вашего бизнеса
sevDesk
sevdesk.de
С sevDesk вы можете легко и четко хранить свои документы в цифровом виде. Наше бухгалтерское программное обеспечение автоматически создает для вас счет-фактуру на излишек дохода.
Bonsai
hellobonsai.com
Надежное программное обеспечение для контрактов, электронной подписи, предложений и выставления счетов, используемое более чем 200 000 ведущими фрилансерами. Получите душевное спокойствие и сосредоточьтесь на своей работе.
Crunch
crunch.co.uk
Идеальное сочетание простого программного обеспечения для бухгалтерского учета, консультаций экспертов и отличного обслуживания дипломированных сертифицированных бухгалтеров для фрилансеров, подрядчиков и малого бизнеса.
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерский учет, финансы и расчет заработной платы. Малый бизнес. значок бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. Облачное бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса.
Holded
holded.com
Holded — это программное обеспечение для управления бизнесом для современных компаний. Увеличьте свои продажи, сократите расходы и сэкономьте время, управляя каждым элементом вашего бизнеса с единой платформы. Holded предоставляет вам все инструменты, необходимые для принятия более эффективных бизне...
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks — это простое в использовании программное обеспечение для бухгалтерского учета, разработанное специально для владельцев бизнеса и их отделов продаж.
Wafeq
wafeq.com
Мощное бухгалтерское программное обеспечение для дальновидного бизнеса. Отправляйте счета и заказы на покупку, управляйте своими запасами и заработной платой, получайте десятки финансовых отчетов, приглашайте неограниченное количество пользователей. Все в одном программном обеспечении.
Pennylane
pennylane.tech
Благодаря Пеннилейну руководители могут принимать более разумные решения и облегчать управление финансами. Не покидая платформу, они имеют доступ к точным данным в реальном времени, интеллектуальному инструменту выставления счетов и эффективному управлению расходами.
Zybra
zybra.in
Быстрое и простое программное обеспечение для учета GST для вашего бизнеса. Самое быстрорастущее бухгалтерское программное обеспечение и приложение в Индии для предприятий ММСП.
TopNotepad
topnotepad.com
Простые онлайн-расценки и программное обеспечение для выставления счетов-фактур для малого бизнеса. Создавайте однозначные котировки, счета-фактуры, регистрируйте расходы, отслеживайте налоговые обязательства.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, основанная в 2008 году, является поставщиком технологий, который разрабатывает облачное и браузерное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) для малого и среднего бизнеса (SMB). Штаб-квартира компании находится в Белвью, штат Вашингтон (агломерация Сиэтла).
Conta Azul
contaazul.com
Conta Azul — это простая в использовании онлайн-ERP, позволяющая вам работать вместе со своим бухгалтером. Организуйте продажи, быстрее получайте платежи, выставляйте счета и управляйте своей компанией в одном месте.
QuickFile
quickfile.co.uk
Простое, интуитивно понятное облачное бухгалтерское программное обеспечение для британских фрилансеров и малого и среднего бизнеса.
Akaunting
akaunting.com
Платформа бухгалтерского учета с открытым исходным кодом, которая помогает малому бизнесу управлять выставлением счетов, депозитами, взаимодействием с клиентами и многим другим.
Munim
themunim.com
Лучшее бухгалтерское программное обеспечение в Индии. Испытайте самую безопасную версию бухгалтерского учета с лучшим программным обеспечением для бухгалтерского учета в Индии. Это больше, чем просто выставление счетов, инвентаризация и учет GST. Вы можете сэкономить свое время и деньги всего в один...
Pandle
pandle.com
Pandle — это БЕСПЛАТНАЯ, простая и эффективная облачная бухгалтерия, предназначенная для малого бизнеса.
Akounto
akounto.com
Мобильное онлайн-бухгалтерское программное обеспечение для управления вашими книгами, счетами и налогами, а также для эффективного масштабирования вашего бизнеса. Упростите свой учет и книги с помощью Akounto
Clear Books
clearbooks.co.uk
Программное обеспечение для онлайн-бухгалтерского учета, которое дает малым предприятиям в Великобритании ощущение крутости, спокойствия и контроля. Clear Books предоставляет более простой способ управлять финансами вашего бизнеса. Это простое в использовании программное обеспечение для онлайн-бухга...
Cashflow
cashflow.do
Универсальное облачное программное обеспечение для бухгалтерского учета для малого бизнеса. Отлично подходит для розничной, оптовой торговли, инвентаризации, оказания услуг или проектного бизнеса. Попробуй бесплатно!
Momenteo
momenteo.com
Удобное бухгалтерское решение, предназначенное для фрилансеров, позволяющее отслеживать вашу работу, расходы, поездки и многое другое.
MYOB New Zealand
myob.com
Займитесь делом с MYOB. Единая система, которая автоматизирует ваши повседневные задачи и · Будьте в курсе того, что влияет на ваш бизнес, с помощью современных ресурсов.