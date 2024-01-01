Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Velaris — это универсальная клиентская платформа, которая помогает вам обеспечить успех клиентов и задает ритм вашей работы. Понимание ваших клиентов никогда не было таким простым или, смеем сказать, увлекательным.

Веб-сайт: velaris.io

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