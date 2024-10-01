Альтернативы - Vectorworks Cloud

SketchUp

SketchUp

sketchup.com

SketchUp - это компьютерная программа 3D -моделирования для широкого спектра приложений для рисования, таких как архитектурный, дизайн интерьера, ландшафтная архитектура, гражданская и машиностровая инженерия, дизайн кино и видеоигр. Он доступен в виде веб-приложения, SketchUp Free, бесплатной верси...

AutoCAD Web

AutoCAD Web

autodesk.com

Автокад. Где угодно. Получите быстрый и в любое время доступ к чертежам САПР с помощью веб-приложения AutoCAD. AutoCAD — коммерческое программное обеспечение для автоматизированного проектирования и черчения. AutoCAD, разработанный и продаваемый компанией Autodesk, был впервые выпущен в декабре 198...

Cedreo

Cedreo

cedreo.com

Создавайте 2D- и 3D-планы этажей, а также реалистичные 3D-рендеринги интерьера и экстерьера всего за 2 часа с помощью программного обеспечения Cedreo 3D Home Design. Начните бесплатно прямо сейчас! Идеально подходит для строителей домов, специалистов по ремонту, архитекторов, дизайнеров домов, дизай...

Floorplanner

Floorplanner

floorplanner.com

Floorplanner — это самый простой способ создания планов этажей. Используя наш бесплатный онлайн-редактор, вы можете создать 2D-чертежи и 3D-изображения (интерьер) за считанные минуты.

Shapespark

Shapespark

shapespark.com

Shapepark превращает архитектурные 3D-модели в реалистичные интерактивные онлайн-проходы с 3D-видеовстречами внутри них. Трехмерные пошаговые руководства и трехмерные встречи можно легко публиковать с помощью ссылок и открывать непосредственно в настольных или мобильных веб-браузерах. 3D-проходы и 3...

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.

TestFit

TestFit

testfit.io

TestFit — это платформа технико-экономического обоснования недвижимости, которая упрощает планирование объекта для застройщиков, архитекторов и подрядчиков, которые хотят максимизировать потенциал объекта и быстрее заключать правильные сделки. TestFit берет на себя утомительные задачи, такие как под...

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на них, в контексте физической среды.

Snaptrude

Snaptrude

snaptrude.com

Snaptrume — это веб-программное обеспечение для 3D-моделирования (BIM) для архитекторов и дизайнеров. Проектировщики используют Snaptrume, чтобы быстрее создавать лучшие здания с помощью данных и автоматизации. В отличие от других инструментов проектирования, Snaptrume обеспечивает многопользователь...

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

Новая отраслевая платформа логистики на строительной площадке cmBuilder демократизирует 4D-логистику на строительной площадке с помощью быстрых и простых облачных рабочих процессов, мощных возможностей моделирования последовательности и беспрецедентной совместной работы в режиме реального времени.

StreamBIM

StreamBIM

streambim.com

STREAMBIM BASIC ПОВЫСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, НО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФУНКЦИЙ.

D5 Render

D5 Render

d5render.com

D5 Render — это средство визуализации с трассировкой лучей в реальном времени, предназначенное для специалистов в области архитектуры, ландшафта, дизайна интерьера, инженерии и других 3D-профессионалов. Это программное обеспечение полностью совместимо с SketchUp, 3ds Max, Revit, Archicad, Rhino, C4D...

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto — это программное обеспечение для отслеживания проблем в сфере архитектуры, проектирования и строительства в режиме реального времени, ориентированное на сотрудничество и координацию проектов BIM. Revizto использует интеллект BIM и делает его доступным и полезным для всей проектной группы.

Hypar

Hypar

hypar.io

Hypar — первая в мире облачная платформа генеративного проектирования. Оказывая поддержку на каждом этапе реализации проекта, Hypar предоставляет мировой опыт в области строительства, чтобы создавать более качественные здания и помогать командам быстрее принимать лучшие решения.

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc была основана в 2018 году и базируется в Дареме, Северная Каролина. Higharc — компания, занимающаяся технологиями жилищного строительства, ориентированная на преобразование процесса проектирования, продаж и строительства домов. В компании работает разнообразная команда экспертов в США, Южной...

IrisVR Prospect

IrisVR Prospect

irisvr.com

IrisVR, входящая в состав The Wild, является ведущим брендом, предлагающим иммерсивный обзор дизайна и сотрудничество в виртуальной реальности. Флагманский продукт IrisVR, Prospect, используется командами BIM и VDC, проектными фирмами и инженерами, которые координируют 3D-модели и реализуют процессы...

Dezinexpert

Dezinexpert

dezinexpert.com

Интеллектуальное и интегрированное приложение с искусственным интеллектом, от доски настроения, выставления счетов до управления проектами для дизайнеров интерьеров и архитекторов.

Imerso

Imerso

imerso.com

Imerso AI анализирует качество и ход строительства непосредственно в соответствии с вашими планами строительства, поэтому ваши команды могут строить быстрее с меньшим риском.

Fohlio

Fohlio

fohlio.com

Fohlio — это мощное, интуитивно понятное и простое в использовании программное обеспечение для спецификации FF&E, управления данными и закупок. Управляйте своим бюджетом, спецификациями, закупками, запасами и процессом управления данными о продуктах от начала до конца.

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