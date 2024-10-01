Альтернативы - Vectorworks Cloud
SketchUp
sketchup.com
SketchUp - это компьютерная программа 3D -моделирования для широкого спектра приложений для рисования, таких как архитектурный, дизайн интерьера, ландшафтная архитектура, гражданская и машиностровая инженерия, дизайн кино и видеоигр. Он доступен в виде веб-приложения, SketchUp Free, бесплатной верси...
AutoCAD Web
autodesk.com
Автокад. Где угодно. Получите быстрый и в любое время доступ к чертежам САПР с помощью веб-приложения AutoCAD. AutoCAD — коммерческое программное обеспечение для автоматизированного проектирования и черчения. AutoCAD, разработанный и продаваемый компанией Autodesk, был впервые выпущен в декабре 198...
Cedreo
cedreo.com
Создавайте 2D- и 3D-планы этажей, а также реалистичные 3D-рендеринги интерьера и экстерьера всего за 2 часа с помощью программного обеспечения Cedreo 3D Home Design. Начните бесплатно прямо сейчас! Идеально подходит для строителей домов, специалистов по ремонту, архитекторов, дизайнеров домов, дизай...
Floorplanner
floorplanner.com
Floorplanner — это самый простой способ создания планов этажей. Используя наш бесплатный онлайн-редактор, вы можете создать 2D-чертежи и 3D-изображения (интерьер) за считанные минуты.
Shapespark
shapespark.com
Shapepark превращает архитектурные 3D-модели в реалистичные интерактивные онлайн-проходы с 3D-видеовстречами внутри них. Трехмерные пошаговые руководства и трехмерные встречи можно легко публиковать с помощью ссылок и открывать непосредственно в настольных или мобильных веб-браузерах. 3D-проходы и 3...
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.
TestFit
testfit.io
TestFit — это платформа технико-экономического обоснования недвижимости, которая упрощает планирование объекта для застройщиков, архитекторов и подрядчиков, которые хотят максимизировать потенциал объекта и быстрее заключать правильные сделки. TestFit берет на себя утомительные задачи, такие как под...
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на них, в контексте физической среды.
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrume — это веб-программное обеспечение для 3D-моделирования (BIM) для архитекторов и дизайнеров. Проектировщики используют Snaptrume, чтобы быстрее создавать лучшие здания с помощью данных и автоматизации. В отличие от других инструментов проектирования, Snaptrume обеспечивает многопользователь...
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Новая отраслевая платформа логистики на строительной площадке cmBuilder демократизирует 4D-логистику на строительной площадке с помощью быстрых и простых облачных рабочих процессов, мощных возможностей моделирования последовательности и беспрецедентной совместной работы в режиме реального времени.
StreamBIM
streambim.com
STREAMBIM BASIC ПОВЫСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, НО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФУНКЦИЙ.
D5 Render
d5render.com
D5 Render — это средство визуализации с трассировкой лучей в реальном времени, предназначенное для специалистов в области архитектуры, ландшафта, дизайна интерьера, инженерии и других 3D-профессионалов. Это программное обеспечение полностью совместимо с SketchUp, 3ds Max, Revit, Archicad, Rhino, C4D...
Revizto
revizto.com
Revizto — это программное обеспечение для отслеживания проблем в сфере архитектуры, проектирования и строительства в режиме реального времени, ориентированное на сотрудничество и координацию проектов BIM. Revizto использует интеллект BIM и делает его доступным и полезным для всей проектной группы.
Hypar
hypar.io
Hypar — первая в мире облачная платформа генеративного проектирования. Оказывая поддержку на каждом этапе реализации проекта, Hypar предоставляет мировой опыт в области строительства, чтобы создавать более качественные здания и помогать командам быстрее принимать лучшие решения.
Higharc
higharc.com
Higharc была основана в 2018 году и базируется в Дареме, Северная Каролина. Higharc — компания, занимающаяся технологиями жилищного строительства, ориентированная на преобразование процесса проектирования, продаж и строительства домов. В компании работает разнообразная команда экспертов в США, Южной...
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR, входящая в состав The Wild, является ведущим брендом, предлагающим иммерсивный обзор дизайна и сотрудничество в виртуальной реальности. Флагманский продукт IrisVR, Prospect, используется командами BIM и VDC, проектными фирмами и инженерами, которые координируют 3D-модели и реализуют процессы...
Dezinexpert
dezinexpert.com
Интеллектуальное и интегрированное приложение с искусственным интеллектом, от доски настроения, выставления счетов до управления проектами для дизайнеров интерьеров и архитекторов.
Imerso
imerso.com
Imerso AI анализирует качество и ход строительства непосредственно в соответствии с вашими планами строительства, поэтому ваши команды могут строить быстрее с меньшим риском.
Fohlio
fohlio.com
Fohlio — это мощное, интуитивно понятное и простое в использовании программное обеспечение для спецификации FF&E, управления данными и закупок. Управляйте своим бюджетом, спецификациями, закупками, запасами и процессом управления данными о продуктах от начала до конца.