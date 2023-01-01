Альтернативы - Vartana
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Лучший инструмент управления клиентами для фрилансеров и малого бизнеса. Умное выставление счетов, предложения, отслеживание времени, платежи и контракты Ранее AND.CO.
Dropbox DocSend
docsend.com
Попробуйте нашу безопасную платформу для обмена документами бесплатно. Мгновенно узнавайте, когда документы открываются и какие страницы читаются.
Bonsai
hellobonsai.com
Надежное программное обеспечение для контрактов, электронной подписи, предложений и выставления счетов, используемое более чем 200 000 ведущими фрилансерами. Получите душевное спокойствие и сосредоточьтесь на своей работе.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Уникальное программное обеспечение CRM, которое помогает малому бизнесу сосредоточиться на продажах и увеличить их. На основе GTD и продаж Принципы нашего инструмента продаж включают в себя управление контактами и воронками продаж.
Better Proposals
betterproposals.io
Отправляйте профессионально выглядящие бизнес-предложения вдвое быстрее с помощью Better Proposals. Заключайте больше сделок с помощью углубленной аналитики и цифровых подписей.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO предоставляет программное обеспечение RFP, которое поможет вам улучшить процесс подготовки коммерческих предложений. Запланируйте демонстрацию, чтобы немедленно сократить время ответа на запрос предложений.
Proposify
proposify.com
Программное обеспечение для предложений, которое дает руководителям продаж контроль и прозрачность на самом важном этапе процесса продаж. Попробуйте Proposiify бесплатно в течение 14 дней.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Китченере, Онтарио, которая создает программное обеспечение для размещения и анализа производительности видео. Компания была основана в мае 2010 года.
Canopy
canopytax.com
Canopy — это облачное программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой, которое включает в себя CRM, управление документами, приложение клиентского портала, рабочий процесс, платежи, время и выставление счетов.
Qwilr
qwilr.com
Запечатывайте каждую сделку. Выигрывайте больше с помощью онлайн-предложений, которые выделяются и обеспечивают покупательский опыт мирового класса.
Quotient
quotientapp.com
Тысячи компаний выбирают Quotient, чтобы предоставлять своим клиентам 5-звездочные предложения. Quotient организует ваш процесс продаж и поможет вам выглядеть хорошо.
Nusii
nusii.com
Хватит бороться с Word, InDesign и PDF-файлами. Nusii позволяет вам каждый раз создавать красивые предложения за меньшее время.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.
Loopio
loopio.com
Измените процесс ответа на ваше предложение — и дайте волю своему росту. Узнайте, почему более 800 компаний используют Loopio для ответов на RFP, DDQ и анкеты по безопасности.
Quoter
quoter.com
Программное обеспечение для расчета продаж ИТ никогда не будет прежним. Quoter — это платформа расчета цены за наличные, которая устраняет разногласия между покупателем и продавцом профессиональных услуг. Обновите свой процесс продаж сегодня.
Ansarada
ansarada.com
Всегда добивайтесь наилучшего результата с помощью передовых решений Ansarada Virtual Data Room. Оставьте позади устаревшие центры обработки данных и присоединяйтесь к ведущим мировым дилерам прямо сейчас.
Momenteo
momenteo.com
Удобное бухгалтерское решение, предназначенное для фрилансеров, позволяющее отслеживать вашу работу, расходы, поездки и многое другое.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Ведущая платформа продаж на местах теперь с геймификацией Геймификация — это революционный набор инструментов, который преобразует данные в значительно улучшенную производительность торговых представителей, повышая способность вашей команды продаж преуспевать на целых 107%. Испытайте это прямо сейч...
Upwex
upwex.io
Расширение для браузера, использующее искусственный интеллект для улучшения результатов фрилансеров и компаний на Upwork. Инструменты искусственного интеллекта для Upwork: рейтинг вакансий, генерация предложений и синхронизация CRM.
DocSales
docsales.com
Вы закрываете сделки. Мы поставили их на автопилот. DocSales позволяет вам генерировать предложения и контракты с помощью выбранной вами CRM с нулевым щелчком мыши и нулевыми усилиями.
Jiga
jiga.io
Синхронизируйте своих поставщиков со стеком коммуникаций вашей организации. Автоматизируйте запросы предложений, заказы на покупку и отслеживание статуса заказов.
Bidsketch
bidsketch.com
Программное обеспечение для предложений Bidsketch позволяет создавать, подписывать электронным способом и отслеживать профессионально выглядящие предложения клиентов за 50 % меньше времени.
WBudget
wbudget.io
WBudget — это универсальная веб-платформа для создания, редактирования и отправки котировок и коммерческих предложений. Это гибкая платформа, которая обеспечивает интеграцию с другими бизнес-приложениями через Zapier и Webhooks, расширяя возможности компаний всех типов и размеров. Среднестатистическ...
Quick FPA
quickfpa.com
Бесплатные инструменты оценки Quick FPA помогут вам создать подробный объем проекта за очень короткое время и гарантировать, что ваш проект останется в рамках бюджета.
Proposable
proposable.com
Proposable позволяет вашей компании создавать, отслеживать и подписывать все ваши предложения без головной боли. Proposable автоматизирует весь процесс предложения: от создания и отправки отслеживаемых предложений через Интернет до закрытия сделки с помощью встроенных электронных подписей.
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink — это динамичный облачный инструмент управления предложениями, который объединяет шесть основных бизнес-приложений в единое программное обеспечение, помогая небольшим и корпоративным группам заявок автоматизировать процесс подачи заявок. Zbizlink — это комплексное решение. Это больше, чем п...
Scaido.io
scaido.io
Сервис для автоматизации процессов продаж бизнеса, который ускоряет и упрощает подготовку котировок, смет и коммерческих предложений в связке с вашей CRM-системой, такой как Pipedrive или HubSpot.
Propoze
propoze.app
Propoze — это простое в использовании программное обеспечение для управления предложениями, которое позволяет пользователям быстро создавать и делиться торговыми предложениями. Он выделяется среди конкурентов своей простотой и удобством использования. Его конструктор предложений с помощью перетаскив...
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (ранее Diligend) — отмеченный наградами поставщик программного обеспечения, который помогает институциональным инвесторам, инвестиционным консультантам и инвестиционным менеджерам соответствовать строгим требованиям к сбору, анализу, обмену данными, отчетности и соблюдению требований на кажд...
Proposeful
proposeful.com
Proposeful — идеальное решение для отправки предложений и контрактов, отслеживания их открытия клиентами и более быстрого закрытия продаж с помощью электронной подписи.
Pitch Power
pitchpower.ai
Создавайте предложения по бизнес-услугам и находите потенциальных клиентов для своего независимого агентства, агентства или предприятия с помощью точно настроенного программного обеспечения искусственного интеллекта Pitch Power. Экономьте время. Увеличьте громкость. Конвертируйте больше. Верните сво...
Estii
estii.com
Программное обеспечение для оценки для поставщиков решений. Estii помогает предприятиям сферы услуг оценивать, оценивать и выигрывать более прибыльный бизнес. Команды по продажам, решениям и доставке могут совместно работать над оценками в режиме реального времени, изменяя объем и график, а также мг...
Bidhive
bidhive.com
Планируйте, управляйте и отслеживайте деятельность вашей компании по управлению ставками — все в одном месте. Bidhive был разработан специально, чтобы помочь организациям объединить свои команды по продажам, предварительным контрактам и тендерам, чтобы сделать срочный процесс торгов более быстрым и ...
Apropo
apropo.io
Apropo — это инструмент автоматизации предложений, специально предназначенный для компаний и специалистов, занимающихся разработкой программного обеспечения. Сделайте оценки вашего проекта более точными, выиграйте больше сделок и никогда больше не упустите бюджет благодаря оценке в реальном времени ...
uman.ai
uman.ai
Используя ИИ-помощника uman, компании могут оптимизировать ключевые бизнес-функции, такие как создание предложений, поддержка клиентов и адаптация сотрудников. Это разрушает разрозненность данных и повышает доступность и возможность повторного использования информации внутри компании. В результате с...
Tango
tangoagreements.com
Программное обеспечение для взаимодействия с клиентами для креативных агентств. Оптимизируйте утверждение предложений, автоматизируйте выставление счетов и оплату, а также упростите приобретение дополнительных услуг.
DeepStream
deep.stream
С помощью DeepStream вы, наконец, сможете избавить свою команду по закупкам от траты времени на обработку источников и контрактов с помощью ручных инструментов и вернуть их к стратегической работе, которая повысит ценность бизнеса. Будучи лучшей в своем классе платформой электронного снабжения, мы г...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner — это SaaS-инструмент, позволяющий автоматизировать управление резюме и практическими исследованиями для заявок и предложений. С помощью CV Partner вы можете адаптировать резюме вашей компании и прошлые проекты/кейсы для тендеров, заявок или запросов предложений. Кроме того, этот инструме...
Storydoc
storydoc.com
Легко создавайте потрясающие интерактивные колоды, повышающие вовлеченность. Перейдите от статических PDF-файлов к эффективному сопровождению, которое оживит вашу историю.
Tilkee
tilkee.com
Tilkee подпитывает ваш бизнес, расширяя возможности ваших отделов продаж и маркетинга с помощью надежных и полезных данных. Tilkee повышает эффективность отделов продаж и маркетинга и генерирует данные для организаций, которые помогают им лучше взаимодействовать с потенциальными и клиентами. Использ...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals — это онлайн-инструмент управления предложениями, который позволяет команде продаж создавать потрясающие предложения с интерактивными ценами и электронной подписью, чтобы произвести впечатление на потенциальных клиентов. Используйте статистику предложений, чтобы заключать больше сдел...
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предл...
RFP360
rfp360.com
RFP360 дает возможность командам по поиску и закупкам централизовать процесс выдачи запросов предложений — собирать информацию, оценивать предложения и работать с коллегами и поставщиками в едином цифровом рабочем пространстве. Помимо более разумного выбора покупок, клиенты повышают эффективность, с...
Ombud
ombud.com
Омбуд, основанный на опыте в области продаж и управления реагированием, обслуживает команды RevOps корпоративного уровня. Наша платформа сочетает в себе совместную работу над контентом, управление проектами и машинное обучение, чтобы упростить создание документации по продажам и развитию бизнеса для...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs — это поставщик программного обеспечения для управления предложениями на базе искусственного интеллекта, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон, который автоматизирует создание важных ответов на запросы предложений и предложений, которые выделяются и выигрывают сделки. Компания поддерживает...
Minoa
minoa.io
Minoa — это платформа создания ценности, базирующаяся в Сан-Франциско, которая помогает командам продаж создавать бизнес-кейсы, повышающие эффективность продаж и заключающие более крупные сделки. Во времена, когда отделы закупок и финансов тщательно изучают все больше сделок, обеспечение окупаемости...
ProPricer
propricer.com
ProPricer — это программное обеспечение для ценообразования предложений, созданное для создания решений, позволяющих максимизировать эффективность и точность при разработке, подаче, оценке, переговорах и аудите цен предложений. ProPricer позволяет государственным подрядчикам быстро и легко создавать...
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress — это веб-приложение SaaS, которое позволяет предприятиям автоматизировать процесс оценки продаж с использованием новейших интернет-технологий. Сотрудники отдела продаж могут легко и быстро создавать более подробные и точные торговые предложения, включающие маркетинговую информацию о п...
Pricefx
pricefx.com
Для предприятий, сталкивающихся с проблемами ценообразования, которым необходимо надежно ускорить рост прибыльности и которым нужна точность, прозрачность и эффективность ценообразования, Pricefx — это облачная платформа оптимизации цен, управления и CPQ, которая обеспечивает прозрачное и оперативно...
RevOps
revops.io
RevOps — это современная платформа Deal Desk, задача которой проста: дать компаниям возможность создать масштабируемую систему Deal Desk, которая поможет их торговым организациям быстрее заключать больше сделок, унифицировать брендинг, сократить количество ошибок в контрактах и предоставить центра...
Clientary
clientary.com
Clientary — это полнофункциональное приложение для вашей команды, позволяющее управлять проектами, часами, предложениями, потенциальными клиентами, счетами, платежами, персоналом и клиентами. Хватит бороться с одноразовыми файлами документов, шаблонами и отключенными приложениями. Clientary помогает...
Revv
revv.so
Revv расширяет границы автоматизации документооборота и рабочих процессов. Revv дает вам возможность создавать документы из своей богатой библиотеки шаблонов или загружать и отправлять внешние документы WORD/PDF для электронных подписей. Кроме того, он предлагает различные типы подписей для удовлетв...
Zomentum
zomentum.com
Ускоряйте сделки и увеличивайте доходы с помощью приложения для ускорения продаж, созданного специально для технологических партнеров. Zomentum Grow «все-в-одном» имитирует ваш способ продажи. С помощью Grow вы можете автоматизировать утомительные задачи по продажам, чтобы обеспечить дальнейшее разв...
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ помогает корпоративным технологическим компаниям быстро и легко формировать расценки на профессиональные услуги. Мы идеальны для команд, которые продают сложные услуги, но испытывают трудности с точностью и своевременностью. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизирует пр...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition — это универсальная платформа для профессиональных услуг, которая позволяет предприятиям быстрее получать оплату и работать эффективнее. Ignition автоматизирует и оптимизирует предложения, клиентские соглашения, выставление счетов и сбор платежей, чтобы положить конец просроченным платежам,...
Acquirell
acquirell.com
Acquirell — это пакет технологий закупок, адаптированный для предприятий малого и среднего бизнеса, который позволяет повысить реальную ценность за счет автоматизации процесса закупок в одной системе. Продукт решает следующие проблемы, с которыми сталкивается малый и средний бизнес в сфере закупок: ...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.
Oneflow
oneflow.com
Меньше контрактного админа. Больше контрактной магии. Будьте более эффективными с помощью по-настоящему цифровых контрактов Oneflow, которые делают работу быстрее, а жизнь проще.