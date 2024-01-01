Vansec

Vansec

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: vansec.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Vansec в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Обучение моделированию целевого фишинга и повышению осведомленности о безопасности на базе искусственного интеллекта. Симуляция разговорного фишинга с несколькими сообщениями (заявка на патент) и гиперперсонализированное обучение по вопросам безопасности с использованием искусственного интеллекта

Веб-сайт: vansec.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Vansec, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Plixi

Plixi

plixi.com

SpeedyBrand

SpeedyBrand

speedybrand.io

BrandShield

BrandShield

brandshield.com

CoffeeAI

CoffeeAI

get-coffee.ai

Attentive

Attentive

attentive.com

Seo Vendor

Seo Vendor

seovendor.co

WideBot

WideBot

widebot.net

Perplexity AI

Perplexity AI

perplexity.ai

Tailornova

Tailornova

tailornova.com

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

CIPIO.ai

CIPIO.ai

cipio.ai

Vaero

Vaero

vaero.co

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности