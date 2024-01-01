Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Обучение моделированию целевого фишинга и повышению осведомленности о безопасности на базе искусственного интеллекта. Симуляция разговорного фишинга с несколькими сообщениями (заявка на патент) и гиперперсонализированное обучение по вопросам безопасности с использованием искусственного интеллекта

Веб-сайт: vansec.com

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