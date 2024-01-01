Valon (Valon Mortgage) стремится расширить возможности каждого домовладельца. Мы считаем, что путь владения жильем начинается с того момента, когда вы получаете ключи, но длится намного дольше. Мы создаем мир, в котором владение жильем осуществляется с легкостью, безопасностью и финансовыми ноу-хау. Компания Valon, основанная в 2019 году, насчитывает более 200 сотрудников и уже обрабатывает ипотечные кредиты на сумму более 5 миллиардов долларов. Наша конечная цель — стать платформой финансового благополучия для всех и снять стресс, возникающий при управлении вашими финансами.

Веб-сайт: valon.com

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