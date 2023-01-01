Люди сложны, исследования не нужны. Набор инструментов для продуктовых команд, позволяющий проводить непрерывные интервью с пользователями, проверять идеи и знать, что делать дальше.

Веб-сайт: validly.app

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