Ввести в действие управление выбросами. С легкостью проводите количественную оценку и отчетность по выбросам категорий 1, 2 и 3 в целях соблюдения требований, одновременно устанавливая и отслеживая целевые показатели корпоративного уровня и инициативы по достижению нулевого уровня выбросов. Validere — это SaaS-компания, занимающаяся измерениями, отчетностью и верификацией (MRV), которая помогает энергетическим организациям преобразовывать разрозненные, неполные данные в четкие и практически осуществимые пути к получению финансовой и экологической ценности. Более 50 ведущих энергетических компаний Северной Америки полагаются на технологии Validere и многопрофильных экспертов, чтобы понять их физические и экологические товары и четко и легко ориентироваться во все более сложной среде. Validere ставит перед собой задачу улучшить человеческое благосостояние, сделав цепочку поставок энергии эффективной и устойчивой. Компания имеет офисы в Хьюстоне, Калгари и Торонто.

Веб-сайт: validere.com

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