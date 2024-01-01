Альтернативы - Valence
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, — это простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции дизайна, что дела...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM, используемая более чем 13 000 брендов и 75% компаний из списка Fortune 500, является самой надежной, интеллектуальной и масштабируемой универсальной платформой для управления опытом. Qualtrics CoreXM — это основополагающий исследовательский инструмент для создания, запуска и анализ...
Lattice
lattice.com
Lattice — это платформа управления персоналом, которая объединяет все инструменты, рабочие процессы и информацию, помогая организациям развивать вовлеченных и высокопроизводительных сотрудников в рамках победоносной культуры. Объединив непрерывное управление производительностью, опросы вовлеченности...
Leapsome
leapsome.com
Руководители и HR-команды дальновидных компаний (включая Spotify, monday.com и Unity) используют платформу Leapsome, чтобы замкнуть цикл между управлением производительностью, вовлечением сотрудников и обучением. В качестве платформы для расширения возможностей сотрудников Leapsome сочетает в себе и...
Schoox
schoox.com
Schoox — это программное обеспечение для обучения на рабочем месте, ориентированное на людей. Люди не винтики, и Schoox был разработан с учетом того, как люди на самом деле учатся. Мы поддерживаем интерес учащихся, позволяя вам предоставлять больше видов контента, где бы они ни находились, от линии ...
BetterUp
betterup.com
Управляйте талантами, чтобы изменить результаты бизнеса. Поменяйте неопределенность на уверенность с помощью единственной платформы, которая объединяет коучинг, науку и опыт, основанный на искусственном интеллекте, для создания гибкости, устойчивости и адаптируемости, необходимых вашей организации,...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — это многонациональная компания со штаб-квартирами во Фрамингеме, Массачусетс и Дублине, предоставляющая облачные (программное обеспечение как услуга) программные решения для управления человеческим капиталом (HCM). Ее решения по социальному признанию предназначены для того, чтобы сотруд...
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp, являясь мировым лидером в сфере предоставления опыта сотрудникам, революционизирует то, как более 25 миллионов сотрудников в 6500 компаниях создают лучший мир труда. Простая в использовании универсальная платформа Culture Amp позволяет компаниям всех размеров и отраслей трансформировать...
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor — это платформа наставничества, которая объединяет основателей, маркетологов, практиков роста и специалистов по продуктам с опытными наставниками из различных отраслей. За фиксированную ежемесячную плату пользователи могут получить доступ к неограниченному количеству индивидуальных заня...
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor предлагает организациям и корпорациям доступ к фирменной настраиваемой программе онлайн-наставничества. Наша передовая и продуманная технология наставничества в сочетании с персонализированным управлением проектами, консультированием и поддержкой позволяет создать успешное решение настав...
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow — это комплексная омниканальная платформа управления опытом, объединяющая в себе инструменты взаимодействия с клиентами и сотрудниками, такие как NPS, офлайн, чат, классические опросы и опросы 360°, которые ориентированы на мобильные устройства, очень привлекательны и удобны для пользо...
Torch
torch.io
Torch — это платформа развития персонала, которая раскрывает потенциал людей, команд и организаций. С Torch вы можете предоставлять инклюзивные, интегрированные и эффективные программы коучинга и наставничества, которые способствуют успеху ваших сотрудников и вашей организации. Ведущие бренды исполь...
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach — это цифровая коучинговая платформа, предназначенная для специалистов сферы услуг, таких как тренеры, консультанты, терапевты и тренеры. С Simply.Coach вы сможете: 1. Оцифровать свои операции. Сэкономьте до 30% времени, затрачиваемого на административную работу! 2. Улучшите качество об...
Fuel50
fuel50careerdrive.com
360-градусная обратная связь Fuel50 поддерживает карьерный рост, подтвержденный коллегами, в режиме реального времени. Поддержите бесконечный карьерный рост ваших сотрудников внутри вашей организации. Обратная связь 360 позволяет сотрудникам, руководителям, наставникам и тренерам запрашивать, получа...
Qooper
qooper.io
Программное обеспечение Qooper Mentoring & Learning помогает компаниям запускать масштабные программы наставничества и обучения с помощью шаблонов дизайна программ наставничества, решений для сопоставления, отслеживания, обучения, руководства и отчетности с надежной интеграцией. Обслуживая клиентов ...
Kahuna
joinkahuna.com
Продавайте подписку на свои экспертные знания с помощью ИИ. Расширьте свою способность давать советы с помощью специального ИИ-помощника, основанного на вашей уникальной базе знаний.
Draup
draup.com
Draup — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная как для руководителей HR, так и для руководителей продаж. Он предлагает глубокую аналитику и данные для поддержки планирования рабочей силы, набора талантов и развития навыков для руководителей HR. Имея данные о талантах в реж...
CoachHub
coachhub.io
CoachHub — это ведущая глобальная платформа для развития талантов, которая позволяет организациям создавать персонализированные, измеримые и масштабируемые программы коучинга для всего персонала, независимо от отдела и уровня стажа. Поступая таким образом, организации могут получить множество преиму...
Macorva
macorva.com
Платформа Macorva на базе искусственного интеллекта революционизирует способы управления производительностью, обратной связи и удовлетворенности клиентов. Наши решения объединяют в себе оперативную обратную связь, расширенную аналитику и искусственный интеллект для преобразования информации в целевы...
Edform
edform.com
Интеллектуальная платформа для карьеры и взаимодействия с работодателями, которая помогает работодателям находить и развивать талантливых студентов и выпускников.
Mentornity
mentornity.com
Mentornity — это ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ НАСТАВНИКА, предназначенное для создания и управления ЭФФЕКТИВНЫМИ программами наставничества. Mentornity — это настраиваемое решение, готовое для наставничества СОТРУДНИКОВ, наставничества СООБЩЕСТВА, обратного наставничества, наставничества сети выпускн...
Slidergap
spidergap.com
Spidergap — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания и проведения оценок с обратной связью на 360°, которые упрощают личное развитие! Благодаря отчетам об обратной связи, ориентированным на сотрудников, получатели обратной связи могут быстро определить приоритеты улучшения и принять меры....
Leadr
leadr.com
Leader — это цифровое рабочее пространство, которое помогает организациям формировать эффективных лидеров, которые создают здоровые команды, ведущие к повышению результатов. Leadr дает менеджерам инструменты, необходимые для формирования здоровых лидерских привычек, предоставляя платформу для личных...
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam здесь, чтобы помочь советам разобраться в самом важном. Заменяя догадки аналитической информацией, наша платформа анализа информации о сотрудниках и сообществе позволяет принимать более разумные и быстрые решения, чтобы ваш совет мог сосредоточить ресурсы там, где они принесут наибольшую...
Feebee
getfeebee.io
Feebee — это революционная платформа для стартапов, которая легко интегрируется со Slack и позволяет изменить культуру обратной связи. Он объединяет важные инструменты, такие как всесторонние обзоры производительности, оценки, признание, ценности компании и опросы eNPS, в одну удобную для пользовате...
Progression
progression.co
Определите и измерьте карьерный рост в вашей организации с помощью Progression — платформы номер один для развития карьеры. С помощью Progression вы можете: - Создавать и визуализировать структуру карьеры за часы, а не месяцы, с помощью шаблонов и искусственного интеллекта. - Создавать простые привы...
Klaar
klaarhq.com
Руководители и HR-команды более чем 150 организаций по всему миру доверяют и любят Klaar за свою систему действий на базе искусственного интеллекта, которая сочетает в себе непрерывное управление производительностью, планирование преемственности и готовность, наставничество и исследования вовлеченно...
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic предоставляет инструменты управления персоналом и производительностью для растущего бизнеса. Наша запатентованная технология объединяет сигналы вовлеченности и выгорания в одну оценку StayFactor™. В сочетании с нашим графиком анализа организационной сети (ONA) у вас есть все необходимое ...
TaskHuman
taskhuman.com
Платформа TaskHuman поддерживает сотрудников по мере их роста и адаптации в уникальных областях человеческого существования как в личном, так и в профессиональном плане. Мы применяем целостный подход к профессиональному совершенству, удовлетворяя потребности всех сотрудников посредством коучинга бла...