USP.ai — это инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта, призванный помочь писателям и творческим людям быстро и легко создавать высококачественные уникальные изображения для блогов. Платформа основана на новейших моделях глубокого обучения и преобразования текста в изображение, что позволяет пользователям создавать изображения из текстовых описаний. Пользователи могут выбирать из множества соотношений изображений и стилей, а также из уникальных уже существующих рецептов. Платформа также включает в себя плагин WordPress, позволяющий пользователям создавать изображения прямо со своей панели управления WordPress. usp.ai предлагает бесплатный план с ограниченными возможностями, а также различные платные планы с неограниченным созданием изображений и доступом к эксклюзивным функциям. Платные планы также включают стандартную или расширенную лицензию на изображение, что позволяет неограниченное распространение через Интернет и тираж до 500 000 экземпляров. Поддержка доступна по электронной почте, в чате и Discord.

Веб-сайт: usp.ai

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