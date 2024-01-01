USP.ai

USP.ai

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Веб-сайт: usp.ai

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USP.ai — это инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта, призванный помочь писателям и творческим людям быстро и легко создавать высококачественные уникальные изображения для блогов. Платформа основана на новейших моделях глубокого обучения и преобразования текста в изображение, что позволяет пользователям создавать изображения из текстовых описаний. Пользователи могут выбирать из множества соотношений изображений и стилей, а также из уникальных уже существующих рецептов. Платформа также включает в себя плагин WordPress, позволяющий пользователям создавать изображения прямо со своей панели управления WordPress. usp.ai предлагает бесплатный план с ограниченными возможностями, а также различные платные планы с неограниченным созданием изображений и доступом к эксклюзивным функциям. Платные планы также включают стандартную или расширенную лицензию на изображение, что позволяет неограниченное распространение через Интернет и тираж до 500 000 экземпляров. Поддержка доступна по электронной почте, в чате и Discord.

Веб-сайт: usp.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением USP.ai, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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