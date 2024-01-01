Альтернативы - UserQ - Tester
UserTesting
usertesting.com
Инструменты тестирования и исследования юзабилити для улучшения качества обслуживания клиентов в Интернете от UserTesting, платформы Human Insight. Программное обеспечение G2 для CX №1 в отрасли.
Dovetail
dovetail.com
Dovetail помогает вам хранить, анализировать и совместно использовать исследования пользователей в одном месте, что позволяет легко видеть закономерности, узнавать мнения клиентов и решать, что делать дальше. В число наших клиентов входят Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, K...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Userfeel
userfeel.com
Платите по мере использования. Инструмент пользовательского тестирования без подписки или ежемесячной платы. Получите более подробную информацию от нашей группы высококачественных тестировщиков всего за 30 долларов США за тестировщика.
Marker.io
marker.io
Сообщения об ошибках не должны быть сложной задачей. Получайте отзывы клиентов и коллег о веб-сайте в свой любимый трекер ошибок, не сводя разработчиков с ума.
dscout
dscout.com
Платформа качественных исследований dscout использует мобильное приложение и более 100 тысяч активных участников, позволяющих эффективно снимать мгновенное видео и облегчать понимание…
Maze
maze.co
Отличные продукты создаются на основе хороших привычек. Сделайте поиск продуктов непрерывным. Подтверждайте общую картину и повседневные решения по продукту с помощью информации о пользователях, которую может собирать, использовать и действовать вся ваша команда.
Prolific
prolific.co
Самостоятельный сбор данных по требованию. Prolific помогает вам набирать высококачественных участников исследования для участия в вашем исследовании, опросе или эксперименте.
HoneyStack
hockeystack.com
Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...
User Interviews
userinterviews.com
Набирайте пользователей из нашей аудитории, состоящей из более чем 450 000 проверенных потребителей и профессионалов, или привлеките свою собственную аудиторию и создайте базу данных участников для любого типа UX-исследований.
Ruttl
ruttl.com
ruttl — это бесплатный инструмент обратной связи для действующих веб-сайтов, такой же, как InVision, предназначенный для статических веб-сайтов. Вы можете получить отзывы от вашего клиента и информацию от вашей команды на действующем веб-сайте или по временной ссылке. Он дает вам возможность редакти...
Usersnap
usersnap.com
Usersnap помогает вашему бизнесу с помощью своей универсальной платформы обратной связи создавать более качественные и успешные продукты и услуги с помощью отзывов клиентов. Собирайте отзывы пользователей на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта. Попробуйте бесплатно.
UserZoom
userzoom.com
UX-исследование сделано правильно. С системой UserZoom UX Insights вы можете копать глубже и быстрее, чтобы обеспечить превосходный цифровой опыт на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта.
Userlytics
userlytics.com
Используйте нашу современную платформу для исследования пользователей и глобальную панель из более чем 1,6 миллиона человек, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов и пользователей.
GetWhy
getwhy.io
GetWhy — аналитическая компания нового поколения. Комплексная аналитическая платформа GetWhy, основанная на искусственном интеллекте поколения, предоставляет лучшее в своем классе качество потребительской информации с беспрецедентной скоростью и за небольшую часть затрат, которые тратят традиционные...
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak — это платформа для исследований UX, готовая помочь вам с любыми задачами, которые вы перед ней ставите. Если вы когда-нибудь задумывались, что думают и чувствуют ваши пользователи по поводу вашего веб-сайта, приложения или прототипа, вам больше не нужно гадать. На платформе UXtweak доступно...
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
Создавайте лучший цифровой опыт на основе данных. Быстро и легко тестируйте что угодно — от архитектуры веб-сайтов до разработки прототипов — с помощью нашего набора специализированных инструментов исследования пользователей.
Userbrain
userbrain.com
Настройте свой первый пользовательский тест всего за несколько минут и получите первые результаты через несколько часов. Userbrain — это ваш быстрый путь к выяснению того, что работает для вашего продукта, а что нет.
PlaybookUX
playbookux.com
PlaybookUX позволяет компаниям принимать решения на основе данных из соответствующих источников данных. Его программная платформа позволяет вам получить доступ к текущим или потенциальным клиентам и предоставить им отзывы о бизнес-концепциях, функциях продукта и направлении маркетинга.
Respondent Researcher
respondent.io
Сопоставление исследователей с участниками. Набирайте любую аудиторию участников или находите платные возможности для проведения исследований по любому методу исследования по всему миру.
Discuss
discuss.io
Дискуссия.io, созданный для масштабирования качественных исследований с помощью революционных генеративных идей на основе искусственного интеллекта, является домом для самых любимых в мире инструментов исследования рынка.
Field Agent
fieldagent.net
Полевой агент B2B MarketPlace объединяет бренды, розничных продавцов и агентства с клиентами по всей стране и по всему миру, чтобы помочь вам добиться успеха в розничной торговле. Наш набор быстрых и доступных продуктов для достижения успеха в розничной торговле дает клиентам явное преимущество в об...
Marvin
heymarvin.com
Привет, привет, так приятно познакомиться. Мы — Marvin, платформа качественного анализа данных и репозиторий исследований, разработанная, чтобы помочь вам централизовать все знания о клиентах и разрабатывать продукты, ориентированные на пользователя. Благодаря передовому искусственному интеллекту ...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, проектированию, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально провере...
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа для видеоисследований, основанная на искусственном интеллекте, позволяет командам MR, UX и CX понимать людей, продукты и опыт в контексте повседневной жизни. Исследователи, дизайнеры и менеджеры по продуктам, которых мы поддерживаем, используют Indeemo в контекстах B2C и B2B для разли...
Respondent Participant
respondent.io
Сопоставление исследователей с участниками. Набирайте любую аудиторию участников или находите платные возможности для проведения исследований по любому методу исследования по всему миру.
RhetorAI
rhetorai.com
Более быстрая адаптация продукта к рынку благодаря интервью с пользователями с помощью искусственного интеллекта. RhetorAI автоматизирует опросы пользователей для более быстрого соответствия продукта рынку. После того как вы создадите ссылку, наш ИИ будет доступен для опроса ваших пользователей 24...
Kraftful
kraftful.com
Kraftful предоставляет вам глубокий AI-анализ отзывов пользователей, чтобы узнать, что нужно вашим пользователям и как сделать ваш продукт восхитительным.
Userback
userback.io
ПЛАТФОРМА ВИЗУАЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ №1 Отзывы пользователей [@#!#+$?%] сложны. Вот почему более 20 000 команд разработчиков выбирают Userback для автоматизации, оптимизации и структурирования своих циклов обратной связи, от сбора до закрытия. - Обогатите обратную связь с помощью ко...
Netigate
netigate.net
Netigate предлагает комплексное решение для обратной связи с клиентами и сотрудниками. Получайте полезную информацию и принимайте решения на основе данных.
VWO
vwo.com
VWO — это ведущий на рынке инструмент A/B-тестирования, который быстрорастущие компании используют для экспериментов и оптимизации коэффициента конверсии.
Howuku
howuku.com
Howuku — это набор инструментов, которые помогут вам создать высокоэффективный пользовательский опыт с помощью записи посетителей, тепловой карты, виджета обратной связи, A/B-тестирования и т. д.
Quallie
quallie.com
Программное обеспечение для онлайн-фокус-групп — чаты, дневники и доски обсуждений, доски объявлений, форумы, опросы и другие функции. Вы можете объединить все модули в один исследовательский проект. Для качественных исследований.
Juno
heyjuno.co
Juno — исследовательская платформа искусственного интеллекта. Он взаимодействует с реальными людьми, чтобы понять, что они думают, чувствуют и переживают. Juno проводит интервью с пользователями и раскрывает ценную информацию от вашего имени. Почему? Богатая и глубокая информация пользователей о с...
Wondering
wondering.com
Wondering — это платформа для исследования пользователей и проведения интервью под руководством A. Мы помогаем командам по продуктам и UX быстрее получать отзывы клиентов о проектах и новых концепциях на любом языке, а также создавать более качественные продукты с помощью исследований под руководс...
UX Sniff
uxsniff.com
Улучшите UX вашего веб-сайта и увеличьте конверсию с помощью UXsniff, инструмента на базе искусственного интеллекта, который автономно анализирует записи сеансов и выявляет аномальные шаблоны кликов. Позвольте UXsniff стать вашим виртуальным UX-аналитиком, улучшая UX вашего сайта и показатели конвер...
UXReality
uxreality.com
UXReality — это инклюзивное приложение на базе искусственного интеллекта для создания собственной вселенной данных о поведении пользователей. Он имеет все функции отслеживания мобильного поведения, такие как тепловая карта, график взгляда, эмоции, голос, запись потоков прокрутки и щелчков с помощью ...
UserQ - Researcher
userq.com
UserQ — это первое полностью удаленное решение для исследования пользователей, предназначенное для исследователей и тестировщиков стран Ближнего Востока и Северной Африки, с вариантами тестирования на арабском и английском языках с использованием группы местных тестировщиков. Наша миссия — сделать U...
Tobii UX Explore
tobii.com
Tobii UX Explore предлагает быструю и простую для понимания информацию о вашем пользовательском опыте, позволяя вам увидеть глазами ваших пользователей. С нашей платформой UX-тестирования вы получите доступ к вниманию пользователя от первого лица с точной визуализацией взгляда, используя только смар...
The User Interview Exchange
userinterviewexchange.com
User Interview Exchange — это сайт, на котором авторы могут проверять и тестировать продукты, которые улучшают нашу личную и профессиональную жизнь. * Зарабатывайте токены, участвуя в интервью с пользователями Помогите создать передовые продукты, поделившись своим опытом в 30-минутных интервью с по...
Sticky
tobii.com
Хотите получить более высокую отдачу от своих маркетинговых инвестиций? Sticky от Tobii — это онлайн-программа для отслеживания взглядов и инструмент для проведения опросов, который анализирует, как ваши творческие проекты воспринимаются вашей целевой аудиторией на устройствах, которые они использую...
SenseCheck
sensecheck.com
Платформа SenseCheck дает вам объективную обратную связь по вашим маркетинговым материалам от нашей огромной группы опытных профессионалов. Внешний взгляд, который поможет вам улучшить результаты и избежать дорогостоящих неудач. Получайте отзывы о любых материалах, например, о веб-сайтах, целевых ст...
Saber Feedback
saberfeedback.com
Простой и гибкий инструмент обратной связи, который находится на вашем сайте. Откройте каналы связи со своими клиентами, чтобы вы могли решать проблемы и повышать вовлеченность. Обнаруживайте срочные ошибки, улучшайте взаимодействие с пользователем и обеспечивайте более плавный контроль качества к...
RapidUsertests
rapidusertests.com
Rapidusertests.com — это онлайн-сервис юзабилити, который позволяет компаниям быстро и легко оптимизировать свои веб-сайты и приложения. За 69 евро за тестировщика менеджеры по продуктам, маркетологи и UX-дизайнеры могут получать отзывы об удобстве использования на своем веб-сайте или в рекламе. Бла...
PrepsUs
prepsus.io
Программное обеспечение для исследования пользователей помогает менеджерам по продуктам выявлять ключевые проблемы пользователей, которые приведут к желаемому продукту и результатам для бизнеса.
Parative
parative.com
Целью Parative является предоставление действенной информации об использовании продуктов и поведении клиентов тем сотрудникам, которые в них нуждаются больше всего — командам по доходам и удержанию клиентов — без необходимости поддержки со стороны группы данных, CDP или хранилища данных. Программа ...
OpenQ
openq.co
OpenQ обеспечивает проведение исследовательских операций B2B в одном месте, опираясь на 150 миллионов перспективных исследований B2B, доступных для поиска и фильтрации с помощью более чем 20 детальных фильтров. С помощью OpenQ CRM специалисты по исследовательским операциям могут проводить интервью, ...
Digsite
digsite.com
Компания Digsite всегда была экспертом в области онлайн-качества, но мы знали, что необходимо более широкое решение, чтобы удовлетворить растущие и разнообразные требования клиентов. Решение должно было представлять собой гораздо более гибкую и интегрированную платформу как для качественной итерации...
Conversion Crimes
conversioncrimes.com
Преступления, связанные с конверсией, — это самый быстрый, простой и доступный способ улучшить взаимодействие с пользователем и увеличить конверсию на вашем сайте или в приложении. Попросите реальных людей показать вам, что не так и почему, с помощью доступного и доступного юзабилити-тестирования, ч...
Chatty Insights
chattyinsights.com
Один источник истины для клиентоориентированных решений. Собирайте и анализируйте информацию из отзывов клиентов, интервью и многого другого.
BuildUX
buildux.com
BuildUX — это первая в своем роде комплексная SaaS-платформа, которая позволяет UX-руководителям, архитекторам, исследователям, дизайнерам и лицам, принимающим решения по продуктам, совместно создавать лучшие и быстрые UX-стратегии. С помощью нашего первого интуитивно понятного инструмента Persona M...
UXTesting
uxtesting.io
Цель UXTesting — предложить разработчикам, дизайнерам и менеджерам инструмент мобильного тестирования и анализа поведения пользователей.
UserPeek
userpeek.com
UserPeek представляет собой мощный инструмент для проведения удаленных юзабилити-тестов, предоставляя платформу, которая записывает подлинное взаимодействие пользователей с различными продуктами. Этот интуитивно понятный инструмент дает нефильтрованное представление о пути пользователя, что становит...
Qualitative
qualitative.io
Качественный интерфейс позволяет очень легко приглашать, планировать и проводить сеансы исследования пользователей.
HubUX
hubux.com
HubUX — это исследовательская платформа для управления частными панелями, качественной автоматизации, включая вопросы для видеопрослушивания и опросы.
Glow
glowfeed.com
Glow — это лучшая в своем классе исследовательская технология, которая позволяет проще и быстрее собирать полезную информацию о людях. Glow поддерживает бренды в проведении категорийного U&A, анализа аудитории, состояния бренда, тестирования концепции, тестирования на рынке, оценки рентабельности ин...
Blitzllama
blitzllama.com
Blitzllama — это платформа для анализа пользователей, которая помогает продуктовым командам создавать более качественные продукты. Blitzllama предлагает три продукта: * Опросы в продукте позволяют вам ориентироваться на конкретных пользователей и собирать их информацию в режиме реального времени пр...
UX Metrics
uxmetrics.com
В UX Metrics мы стремимся сделать инструменты онлайн-исследования пользователей доступными для всех. Наша удобная платформа спроектирована как самый простой на рынке инструмент для сортировки карточек и тестирования дерева без ущерба для мощных функций. Если вы UX-исследователь, дизайнер, менеджер п...
Kantar Marketplace
kantarmarketplace.com
Kantar Marketplace — это автоматизированная платформа для исследования рынка, предназначенная для профессионалов в области аналитики, маркетологов и агентств, которые хотят тестировать, учиться и двигаться быстрее. Платформа построена на основе передового опыта и проверенных методологий, обеспечивая...