Альтернативы - Userfeel
UserTesting
usertesting.com
Инструменты тестирования и исследования юзабилити для улучшения качества обслуживания клиентов в Интернете от UserTesting, платформы Human Insight. Программное обеспечение G2 для CX №1 в отрасли.
dscout
dscout.com
Платформа качественных исследований dscout использует мобильное приложение и более 100 тысяч активных участников, позволяющих эффективно снимать мгновенное видео и облегчать понимание…
VideoAsk
videoask.com
Самый простой способ вести асинхронные видеоразговоры. Вовлекайте свое сообщество, нанимайте новые таланты, привлекайте больше потенциальных клиентов и многое другое.
Userlytics
userlytics.com
Используйте нашу современную платформу для исследования пользователей и глобальную панель из более чем 1,6 миллиона человек, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов и пользователей.
MemoryFox
memoryfox.io
MemoryFox — это платформа, которая помогает некоммерческим маркетологам собирать, систематизировать и делиться мощным информационным контентом, полученным от их сообщества доноров, волонтеров, сотрудников и бенефициаров миссии. Всего за несколько минут вы можете создавать и публиковать фирменные кам...
GetWhy
getwhy.io
GetWhy — аналитическая компания нового поколения. Комплексная аналитическая платформа GetWhy, основанная на искусственном интеллекте поколения, предоставляет лучшее в своем классе качество потребительской информации с беспрецедентной скоростью и за небольшую часть затрат, которые тратят традиционные...
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt — это общественная платформа, ориентированная на видео, призванная помочь ориентированным на клиента предприятиям обслуживать больше людей лично. Первый в своем роде сервис StoryPrompt использует асинхронное видео, чтобы помочь создателям сообществ по-настоящему общаться с клиентами на ч...
Respondent Researcher
respondent.io
Сопоставление исследователей с участниками. Набирайте любую аудиторию участников или находите платные возможности для проведения исследований по любому методу исследования по всему миру.
Life Inside
lifeinside.io
Видеорассказ. Изобретенный заново. В Life Inside мы предоставляем предприятиям мощную интерактивную видеоплатформу, которую можно легко интегрировать в любой веб-сайт. Видеоотзывы значительно повышают взаимодействие с онлайн-аудиторией, что приводит к повышению показателей конверсии и вовлеченности....
Widewail
widewail.com
Invite Video упрощает создание видеоотзывов клиентов для предприятий малого и среднего бизнеса. Используя SMS и автоматизацию, мы создали процесс, который не требует участия бизнеса и беспрепятственен для клиента. Превратите свою CRM в постоянно работающую машину для создания видео-отзывов и предост...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel — это ведущая платформа удаленного видеозахвата, позволяющая предприятиям захватывать, реагировать, анализировать и обмениваться видео от своих клиентов. VideoPeel помогает компаниям в 10 раз увеличить объем видеоконтента, создаваемого пользователями, поэтому они могут увеличить на 20% плю...
Respondent Participant
respondent.io
Сопоставление исследователей с участниками. Набирайте любую аудиторию участников или находите платные возможности для проведения исследований по любому методу исследования по всему миру.
Senja
senja.io
Сбор отзывов не может быть проще, чем это. Соберите текстовые и видеоотзывы. Поделитесь ими повсюду. Конвертируйте больше посетителей и заключайте больше сделок!
Vocal Video
vocalvideo.com
Раньше создание видеоотзывов было непомерно дорогим и требовало много времени. Организациям пришлось иметь дело с самодельным видео, дорогими агентствами или уменьшающейся прибылью от текстовых обзоров. Vocal Video — единственная платформа для видеоотзывов, которая позволяет невероятно легко собират...
Voxpopme
voxpopme.com
Мы в Voxpopme считаем, что не следует жертвовать качеством ради быстрого получения необходимой информации по разумной цене. Аналитические группы находятся под огромным давлением, поскольку им приходится давать надежные ответы на важнейшие бизнес-вопросы при ограниченных ресурсах. Мы можем помочь. Vo...
StoryTap
storytap.com
StoryTap — это запатентованная платформа для взаимодействия с видео, которая позволяет брендам легко создавать и делиться реальным опытом реальных клиентов и сотрудников в любом масштабе. Используя платформу StoryTap, компании могут создавать привлекательный и удобный для поиска видеоконтент без выс...
Forsta
forsta.com
Forsta, компания Press Ganey, поддерживает платформу HX (Human Experience) — комплексную технологическую платформу для опыта и исследований, которая устраняет разрозненность между CX (Customer Experience), опытом сотрудников (EX) и исследованиями рынка — чтобы компании могли получить более глубокое ...
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа для видеоисследований, основанная на искусственном интеллекте, позволяет командам MR, UX и CX понимать людей, продукты и опыт в контексте повседневной жизни. Исследователи, дизайнеры и менеджеры по продуктам, которых мы поддерживаем, используют Indeemo в контекстах B2C и B2B для разли...