Альтернативы - Userdoc
OneDesk
onedesk.com
OneDesk объединяет программное обеспечение онлайн-службы поддержки и управления проектами. Обслуживайте своих клиентов и управляйте командными проектами с помощью одного приложения.
Accompa
accompa.com
Облачный программный инструмент управления требованиями №1. Используется бизнес-анализом, управлением продукцией, проектированием и ИТ-командами в сотнях компаний. Получите БЕСПЛАТНУЮ пробную версию на 30 дней. От Аккомпы.
Olive
olive.app
Откройте для себя будущее принятия ИТ-решений и поиска программного обеспечения вместе с Olive. Olive — единственная платформа для поиска программного обеспечения, которая сочетает в себе возможности искусственного интеллекта и человеческий опыт, помогая вам принимать более обоснованные решения. П...
Delibr
delibr.com
Delibr AI — это помощник для менеджеров по продуктам на базе искусственного интеллекта, который помогает оптимизировать процесс создания высококачественной документации по продуктам. Он предлагает динамические шаблоны для соблюдения лучших практик, помощь в написании текста для создания текста разли...
Reqstudio
reqstudio.com
ReqStudio — это онлайн-решение для компаний по сбору требований, и его основная цель — сделать ваш опыт сбора программного обеспечения, создания документации и прохождения всего процесса легким, простым и таким, чтобы он вам понравился. Управление проектами разработки программного обеспечения по-пре...
Flow Engineering
flowengineering.com
Гибкое отслеживание требований соответствует Digital Twin. Flow специально создан, чтобы помочь быстро развивающимся agile-командам быстрее выполнять итерации.