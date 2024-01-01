Usedesk

Usedesk

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Веб-сайт: usedesk.com

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Usedesk — это платформа поддержки клиентов для автоматизации, анализа и улучшения обслуживания клиентов, которая помогает повысить лояльность клиентов. 1. Обработка всех запросов, отзывов и упоминаний о вашей компании в одном окне. Не нужно прыгать между мессенджерами, чатами, соцсетями, почтой, приложениями, сайтами отзывов и форумами. Все хранится в одном месте. 2. Высокоскоростная поддержка автоматизации рутинной работы: шаблоны, триггеры и автоответы. Сохраняйте историю чата и автоматически отвечайте на распространенные вопросы, чтобы уделять больше времени нестандартным ситуациям и вопросам. 3. Аналитика: работа отдела, агента, периода. Выбирайте условия и анализируйте результаты в удобных таблицах. Насколько быстро отвечает каждый сотрудник, сколько запросов обрабатывается и насколько довольны клиенты, теперь совершенно ясно в одном клике в разделе «Отчет». Мы знаем, насколько сложной задачей может быть обслуживание клиентов, и делаем все возможное, чтобы быть не бездушной системой, а полноценным и дружелюбным клиентским сервисом: - Делимся своими знаниями офлайн и онлайн: на вебинарах, митапах и конференциях. - Обучить лучших менеджеров по обслуживанию клиентов. - И всегда здесь, чтобы помочь :)
Категории:
Business
Программное обеспечение службы поддержки

Веб-сайт: usedesk.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Usedesk, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

justcall.io

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