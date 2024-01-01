Usedesk — это платформа поддержки клиентов для автоматизации, анализа и улучшения обслуживания клиентов, которая помогает повысить лояльность клиентов. 1. Обработка всех запросов, отзывов и упоминаний о вашей компании в одном окне. Не нужно прыгать между мессенджерами, чатами, соцсетями, почтой, приложениями, сайтами отзывов и форумами. Все хранится в одном месте. 2. Высокоскоростная поддержка автоматизации рутинной работы: шаблоны, триггеры и автоответы. Сохраняйте историю чата и автоматически отвечайте на распространенные вопросы, чтобы уделять больше времени нестандартным ситуациям и вопросам. 3. Аналитика: работа отдела, агента, периода. Выбирайте условия и анализируйте результаты в удобных таблицах. Насколько быстро отвечает каждый сотрудник, сколько запросов обрабатывается и насколько довольны клиенты, теперь совершенно ясно в одном клике в разделе «Отчет». Мы знаем, насколько сложной задачей может быть обслуживание клиентов, и делаем все возможное, чтобы быть не бездушной системой, а полноценным и дружелюбным клиентским сервисом: - Делимся своими знаниями офлайн и онлайн: на вебинарах, митапах и конференциях. - Обучить лучших менеджеров по обслуживанию клиентов. - И всегда здесь, чтобы помочь :)

Веб-сайт: usedesk.com

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