Альтернативы - Useberry

Bugcrowd

bugcrowd.com

Bugcrowd — это больше, чем просто краудсорсинговая компания по обеспечению безопасности; мы — сообщество энтузиастов кибербезопасности, объединенных общей целью: защитить организации от злоумышленников. Связывая наших клиентов с нужными доверенными хакерами для их нужд через нашу платформу на базе и...