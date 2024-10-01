Альтернативы - Upwork
Fiverr
fiverr.com
Fiverr — это онлайн-торговая площадка для услуг фрилансеров. Компания предоставляет фрилансерам платформу, позволяющую предлагать услуги клиентам по всему миру.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble — это место, где дизайнеры черпают вдохновение, отзывы, сообщество и работу, а также ваш лучший ресурс для поиска дизайнеров по всему миру и общения с ними.
Freelancer
freelancer.com
Найдите и наймите лучших фрилансеров, веб-разработчиков и дизайнеров недорого. Крупнейший в мире рынок площадью 50 м. Получите котировки за считанные секунды. Опубликуйте свою работу онлайн прямо сейчас.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
Выполняйте любую работу с помощью PeoplePerHour. Разместите вакансию бесплатно, чтобы найти профессиональных фрилансеров, и найдите работу для фрилансеров за считанные минуты! PeoplePerHour — это торговая площадка, объединяющая малый бизнес, стартапы, предпринимателей, корпорации, предприятия, малый...
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное пре...
Jobscan
jobscan.co
Jobscan оптимизирует ваше резюме для любой вакансии, подчеркивая ключевой опыт и навыки, которые необходимо видеть рекрутерам.
Superset
joinsuperset.com
Superset позволяет колледжам автоматизировать комплексное размещение в кампусах, помогает работодателям нанимать молодые таланты из всех колледжей страны и дает студентам возможность демократического доступа к возможностям.
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation — это рынок труда №1 для выездных ИТ-сервисов, соединяющих компаний и квалифицированных технических специалистов, способных выполнять отличную работу по всей стране. Наша платформа позволяет командам по предоставлению услуг находить независимых профессионалов, которые заботятся о резуль...
Malt
malt.com
Malt — инновационная площадка для фрилансеров в Европе. Солод зависит от страны. Мы полностью доступны в: - БЫТЬ: www.malt.be Бельгия (Нидерланды) - БЭ: fr.malt.be Belgique (французский) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de Германия (английский) - ES: www.malt.es España (españo...
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша коман...
Airtasker
airtasker.com
Airtasker (ASX: ART) — это ведущий онлайн-рынок Австралии для местных услуг, объединяющий людей и предприятия, которым нужна работа, с людьми, которые хотят работать. Airtasker стремится оказать положительное влияние на будущее сферы труда, создавая по-настоящему гибкие возможности для работы и полу...
Bark.com
bark.com
Bark.com просматривает местные предприятия и помогает вам найти лучших специалистов для быстрого выполнения вашей работы.
Toptal
toptal.com
Toptal — это платформа, предназначенная для объединения предприятий с разработчиками высшего уровня без кода и с низким кодом в их профессиональной сети. Conneciton может быть изготовлен всего за 48 часов, что позволяет проверить и выпустить минимально жизнеспособный продукт (MVP) в течение нескольк...
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket от ADP предлагает современную технологическую платформу, которая дает вашему бизнесу возможность масштабироваться в современной конкурентной среде. Наша платформа позволяет компаниям эффективно и с соблюдением требований организовывать, управлять и оплачивать свой расширенный персонал. Ко...
WorkGenius
workgenius.com
Быстро и эффективно находите и нанимайте исключительных специалистов. WorkGenius предлагает новаторское на рынке комплексное решение по найму и управлению фрилансерами. Мы предлагаем инновационный, основанный на технологиях подход к подбору персонала для более быстрого доступа к проверенным специал...
Andela
andela.com
Наше сообщество талантов включает более 77 тысяч программного обеспечения и более 100 навыков в более чем 60 странах. Мы находим, оцениваем, подбираем и нанимаем инженеров для вас.
Arc
arc.dev
Arc — это платформа удаленной карьеры, помогающая разработчикам строить потрясающую карьеру где угодно. Найдите тысячи лучших вакансий для удаленных разработчиков онлайн в одном месте!
Alura Market
alura.io
Рынок фриланс-услуг №1 для Etsy Sellers. Мы связываем предприятия Etsy с проверенными фрилансерами, предлагающими услуги, которые помогают продавцам Etsy добиться успеха.
talent.io
talent.io
Talent.io — это самый простой способ для технических специалистов найти работу по душе, а для компаний — создать отличные технические команды. Наша избирательная платформа объединяет сообщество из 100 000 квалифицированных технических специалистов и 7 000 компаний в Европе. Мы поддерживаем как посто...
notch
order.notchordering.com
Notch упрощает оптовый заказ продуктов питания и напитков для ресторанов и поставщиков любого размера. Делайте все заказы, общайтесь и оплачивайте в одном месте.
Turing
turing.com
Тьюринг создает и внедряет генеративные продукты и решения искусственного интеллекта для организаций, управляющих сложными данными. Нам доверяют глобальные коммерческие предприятия, и мы решаем их бизнес-задачи, связанные с человеческим интеллектом, и повышаем производительность.
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время най...
Codementor
codementor.io
Совершенствуйте свои навыки программирования, работая над реальными проектами. Присоединяйтесь к нашему бесплатному сообществу, чтобы обсуждать проекты, просматривать код и учиться у коллег и наставников.
Comeup
comeup.com
100% онлайн-платформа доставки услуг, созданная в 2013 году. Просмотрите сайт, выберите подходящую вам услугу и оформите заказ в несколько кликов.
Codeable
codeable.io
Codeable — единственная платформа WordPress для фрилансеров. Мы подбираем клиентов к лучшим экспертам WordPress. Мы помогаем клиентам решить любую проблему WordPress.
WriterAccess
writeraccess.com
Нанимайте лучших фрилансеров и оптимизируйте свой рабочий процесс. Наша платформа для создания контента предоставляет вам таланты, инструменты и обучение, необходимые для масштабирования контент-маркетинга, развития вашего бизнеса или агентства, а также овладения контент-маркетингом для победы в Ин...
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR — это инструмент управления проектами, который упрощает процесс для всех участвующих сторон. Это позволяет владельцам проектов, поставщикам решений (разработчикам программного обеспечения, копирайтерам, дизайнерам и т. д.), заинтересованным сторонам и участникам отслеживать ход проекта на ...
Proxify
proxify.io
Миссия Proxify — предоставить ведущим разработчикам по всему миру возможности, которых они заслуживают. С момента запуска разработчики Proxify успешно работали с более чем 1200 довольными клиентами над созданием своих продуктов и функций роста. Более 3500 талантливых разработчиков доверяют Proxify и...
Fastwork
fastwork.id
Привлекайте профессиональных фрилансеров для помощи в вашей работе или бизнесе или ищите подработку в Интернете на индонезийских сайтах для фрилансеров!
Anytask
anytask.com
AnyTask.com — это глобальная торговая площадка для фрилансеров, которая использует платежную технологию на основе блокчейна от Electroneum Ltd., чтобы исключить необходимость для фрилансеров иметь банковский счет, а также обещает нулевую комиссию продавца, что позволяет сэкономить до 20% комиссий по...