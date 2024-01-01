Upverter – это социальное творчество. Лучший способ сотрудничать с другими. Находите, делитесь и работайте на оборудовании. В отличие от существующих инструментов проектирования, которые являются изолированными и однопользовательскими, Upverter обладает высокой степенью интеграции, возможностью совместной работы и доступен в любой точке мира. С помощью команд разработчиков Upverter дизайнеры-контрактники и рядовые новаторы используют существующий контент для проектирования и сосредотачиваются на создании оборудования следующего поколения, а не тратят время на дублирование работы, поиск запчастей или общение с производителями.

Веб-сайт: upverter.com

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