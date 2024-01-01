Альтернативы - Upmetrics
LivePlan
liveplan.com
Планируйте, финансируйте и развивайте свой бизнес. Легко напишите бизнес-план, обеспечьте финансирование и получите информацию, которая поможет вам достичь своих целей.
IdeaBuddy
ideabuddy.com
Воплотите свою бизнес-идею в жизнь. Универсальное программное обеспечение для бизнес-планирования, которое поможет вам превратить вашу замечательную идею в успешный бизнес.
Vizologi
vizologi.com
Получите сгенерированные искусственным интеллектом ответы на все ваши бизнес-вопросы о компаниях, рынках и контекстной бизнес-аналитике, способствующей трансформационным изменениям.
Bizplan
bizplan.com
Создайте свой план, развивайте свой бизнес. Перестаньте гадать. Воспользуйтесь нашим управляемым создателем бизнес-планов и получите финансирование.
Planium Pro
planiumpro.com
Независимо от того, являетесь ли вы бизнес-консультантом, бухгалтером или консультантом, Planium Pro позволяет вам создавать новые потоки доходов для вашего бизнеса без выделения чрезмерных ресурсов или дополнительных сотрудников. С помощью нашей привлекательной, хорошо продуманной информационной па...
Maus
maus.com
Стратегическое планирование и реализация, которые умножают ценность бизнеса. Maus — это универсальная платформа для стратегического, финансового планирования и планирования выхода, которая превращает большие идеи в действия. С помощью одной простой в использовании платформы вы можете планировать, вн...
Cuttles
cuttles.io
Как мечтатели и предприниматели разрабатывают идеи и создают стартапы. Создайте свою презентацию. Напишите свой бизнес-план. Займитесь своими финансами. Спланируйте свою дорожную карту. Получите стартап-школу и представьте все кому угодно. Начать бизнес стало проще, быстрее и эффективнее, чем когда-...
Modeliks
modeliks.com
Создайте финансируемую презентацию, бизнес- и финансовый план и отчеты для инвесторов. Любой может это сделать, не требуется никакого опыта финансового планирования.