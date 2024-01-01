Альтернативы - Upheal
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
Animaker
animaker.com
Animaker меняет подходы компаний к обучению, обучению, мотивации, продаже, общению, просмотру и распространению контента с помощью профессиональных живых и/или анимированных видео, сделанных своими руками, за считанные минуты. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech — лишь некоторые из 1...
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside — это ваша онлайн-студия для высококачественной записи и молниеносного монтажа. Он работает на базе искусственного интеллекта, но создан для человеческого общения, поэтому все, от подкастов до видеомаркетинга, записывается с идеальным пиксельным видео 4K и кристально чистым звуком, независ...
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Mu...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — это голосовой помощник с искусственным интеллектом, который помогает расшифровывать, обобщать, делать заметки и выполнять действия во время встреч. Наш помощник по искусственному интеллекту Фред интегрируется со всеми ведущими платформами веб-конференций в мире, такими как Zoom, Google M...
Descript
descript.com
Descript — это новый вид видеоредактора, который так же прост, как документ. Функции Descript на базе искусственного интеллекта и интуитивно понятный интерфейс способствуют развитию каналов YouTube и TikTok, ведущих подкастов и компаний, использующих видео для маркетинга, продаж, внутреннего обучени...
Simplified
simplified.com
Simplified — это платформа для проектирования и совместной работы для современных маркетинговых команд. Теперь можно быстро создавать фирменный контент для всех каналов без необходимости редактировать его вручную после загрузки ресурсов; Simplified сделает все это за вас! Таким образом, вы сведете к...
Notta
notta.ai
Notta — это ведущий инструмент для транскрипции с использованием искусственного интеллекта и средство ведения заметок на собраниях, которое помогает быстро транскрибировать и резюмировать любые голосовые разговоры в полезный текст с поддержкой 58 языков. * Важная новость: Airgram присоединилась к No...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart — это интуитивно понятная и простая в использовании платформа визуальных коммуникаций для создания визуальных эффектов и перепрофилирования видео. Его инфографика, презентации, флаеры, плакаты и средства создания отчетов помогают коммуникаторам рассказывать истории, которые имеют значение...
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — это платформа для создания аудио и видео на базе искусственного интеллекта, которая помогает профессиональным и любительским подкастерам с легкостью создавать, редактировать и распространять подкасты производственного качества. Платформа предоставляет пользователям набор инструментов дл...
Tactiq
tactiq.io
Ведите беседу, мы позаботимся о записях. Благодаря расшифровке Tactiq в реальном времени Google Meet, Zoom, MS Teams и Webex вы никогда не пропустите ни слова.
Happy Scribe
happyscribe.com
Универсальная платформа транскрипции и субтитров. Современный А.И. работая бок о бок с лучшими лингвистами.
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на с...
tl;dv
tldv.io
Регистратор собраний на базе искусственного интеллекта для Zoom и Google Meet — tl;dv. Откройте для себя программное обеспечение для проведения встреч на базе GPT, позволяющее записывать, транскрибировать, выделять и делиться своими онлайн-встречами. Попробуйте tldv бесплатно!
Rev
rev.com
Rev — компания, занимающаяся речевыми технологиями, созданная для того, чтобы раскрыть всю мощь человеческой речи. Rev предлагает решения на основе искусственного интеллекта, которые помогут брендам и голосу во всем мире превратить аудио и видео в значимые знания. Созданный для точности и масштаба, ...
Sessions.us
sessions.us
Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.
Trint
trint.com
Trint — это программный инструмент на базе искусственного интеллекта, который специализируется на расшифровке видео и аудиофайлов в текст. Он предлагает быстрое и эффективное решение для преобразования различных медиаформатов в письменный контент. Благодаря поддержке более 30 языков Trint обеспечив...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, созданный для того, чтобы сделать процессы встреч более эффективными и информативными. Этот инструмент обеспечивает автоматическую видеозапись встреч в сочетании с возможностями транскрипции на базе искусственного интеллекта, что упрощает просмотр и п...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — это инструмент на основе искусственного интеллекта, призванный революционизировать ведение заметок во время встреч. Он фокусируется на мгновенном подведении итогов встреч, позволяя пользователям сосредоточиться на разговорах, а не документировать детали. Инструмент работает пу...
Grain
grain.com
Grain — это инструмент записи встреч на базе искусственного интеллекта, который позволяет людям, занимающимся клиентоориентированными функциями, понимать и отстаивать потребности своих клиентов. Grain подключается к платформам для встреч, таким как Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, для автомати...
Zeemo
zeemo.ai
Zeemo позволяет создателям контента автоматически создавать и переводить субтитры к видео на 18 языков с высочайшей точностью. Используя передовую технологию распознавания голоса и понимания естественного языка, Zeemo автоматически распознает человеческие голоса в видео и преобразует их в субтитры. ...
Vowel
vowel.com
Vowel — это инструмент для видеоконференций и встреч на базе искусственного интеллекта. Благодаря сводкам совещаний на базе искусственного интеллекта Vowel делает каждую встречу более инклюзивной и полезной, обеспечивая простоту, безопасность и надежность. Организуйте, записывайте, расшифровывайте, ...
Sonix
sonix.ai
Sonix — это программное обеспечение для перевода голоса в текст, которое предлагает быстрые, точные и доступные услуги аудиоперевода. Платформа использует технологию искусственного интеллекта для быстрого преобразования аудио в текст, а затем предоставляет услуги перевода на более чем 40 языков. По...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и получаем отзывы о продукте. Более того, мы поможем вам составить последующие электр...
Claap
claap.io
Claap — это универсальное рабочее пространство для видео, объединяющее запись экрана, запись встреч и видео-вики в одном месте. С Claap вы сможете: - Заменить следующую встречу коротким видео. И быстрее получайте отзывы с помощью аннотаций, цепочек и видеоответов. Записывайте свои встречи с помощью ...
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics — ведущий мировой эксперт в области речевого интеллекта, объединяющий последние достижения в области искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы раскрыть бизнес-ценность человеческой речи. Компании используют Speechmatics по всему миру для точного понимания и расшифровки челов...
Exemplary AI
exemplary.ai
Exemplary AI — это универсальный инструмент для создания контента, который объединяет многоязычную транскрипцию, перевод и генерацию контента на базе искусственного интеллекта в единую платформу. Его удобный интерфейс позволяет легко извлекать информацию и создавать контент, включая резюме, аудиогра...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — это платформа, которая использует передовые инструменты искусственного интеллекта для оптимизации производства подкастов, предлагая такие функции, как быстрая транскрипция, идентификация говорящего, генерация метаданных и обеспечение взаимодействия с хостом с помощью искусственного интел...
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai — это платформа анализа разговоров, которая предлагает разработчикам транскрипцию в реальном времени и анализ неструктурированных данных разговоров с использованием передовых моделей глубокого обучения. Этот инструмент предоставляет решения для различных отраслей, таких как сбор информации...
Transcript LOL
transcript.lol
Транскрипции высочайшего качества, основанные на лучшем искусственном интеллекте. Поддерживает более 100 языков. Помимо создания высококачественных транскрипций для ваших аудио- или видеофайлов, вы также можете генерировать высококачественную информацию о контенте, такую как - общие и подробные ...