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Альтернативы - UpCity

G2

G2

g2.com

Сравните лучшее программное обеспечение и услуги для бизнеса на основе оценок пользователей и социальных данных. Обзоры программного обеспечения CRM, ERP, HR, CAD, PDM и маркетинга.

Liftify

Liftify

liftify.com

Your company's reputation is everything. We provide software designed to help businesses build and promote a 5 star reputation online.

Procurated

Procurated

home.procurated.com

Procurement is complex, but finding great suppliers shouldn’t be. Join thousands of public procurement professionals rating and reviewing suppliers on Procurated.

Reputedfirms

Reputedfirms

reputedfirms.com

An online platform to publish customer experiences and reviews of your company.

TechBehemoths

TechBehemoths

techbehemoths.com

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GoodFirms

GoodFirms

goodfirms.co

Самая надежная B2B-платформа для обзоров и исследований, содержащая коллекцию обзоров и рейтингов клиентов, профили компаний и интервью с руководителями ИТ-служб. Найдите лучшие в мире ИТ-компании.

Sortlist

Sortlist

sortlist.com

Откройте для себя наиболее подходящие агентства для вашего проекта, исходя из ваших конкретных требований.

Famewall

Famewall

famewall.io

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Clutch.co

Clutch.co

clutch.co

Единственный ресурс, который вам нужен, чтобы найти подходящую компанию. Выберите компанию, наиболее подходящую для вашего бизнеса, используя более 98 000 отзывов клиентов от реальных людей.

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