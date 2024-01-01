Brex для D2C-брендов и создателей контента в Индонезии. UpBanx — это Brex для брендов D2C и создателей контента в Индонезии. Мы помогаем нашим клиентам открыть высокодоходный бизнес-счет, получить финансирование, управлять транзакциями и запускать проекты Web3 — и все это в одном месте. В Индонезии насчитывается более 700 тысяч D2C-брендов и создателей контента. Если мы будем обслуживать их всех, это будет рыночная возможность стоимостью 14 миллиардов долларов в год.

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