Unwrap.ai

Unwrap.ai

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Веб-сайт: unwrap.ai

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Unwrap.ai — это платформа анализа обратной связи на базе искусственного интеллекта, которая помогает компаниям понять потребности своих клиентов и создавать продукты, которые действительно интересуют клиентов. Превращая отзывы клиентов в практические идеи, Unwrap.ai позволяет командам разработчиков совершенствовать свои продукты и повышать удовлетворенность клиентов. Одной из ключевых особенностей Unwrap.ai является его способность собирать отзывы как из общедоступных, так и из частных источников, устраняя необходимость ручного труда и использования электронных таблиц. Его технология искусственного интеллекта автоматически определяет ключевые идеи и закономерности в обратной связи, что позволяет продуктовым группам глубже понять предпочтения и приоритеты своих клиентов. Это понимание затем можно применить для улучшения дорожной карты продукта и эффективной расстановки приоритетов в разработке функций. Unwrap.ai также предлагает функцию обмена сообщениями, которая позволяет компаниям объявлять об улучшениях продукта непосредственно своим клиентам по массовой электронной почте, демонстрируя, что их отзывы были услышаны и учтены. Платформа предоставляет удобную панель управления и настраиваемые оповещения, чтобы гарантировать, что продукт команды остаются в курсе аномалий и пороговых значений в своих данных обратной связи. Кроме того, Unwrap.ai предлагает API, который позволяет предприятиям использовать технологию НЛП в соответствии со своими конкретными потребностями. С помощью Unwrap.ai предприятия могут сэкономить время и ресурсы за счет оптимизации процесса анализа обратной связи и максимизации своих инженерных ресурсов. Платформа поддерживается инвесторами мирового уровня и призвана помочь компаниям по-настоящему понять потребности своих клиентов, позволяя им создавать выдающиеся продукты.

Веб-сайт: unwrap.ai

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