Unleash использует искусственный интеллект для использования всей информации в ваших SaaS-инструментах, легко оптимизируя знания в подразделениях компании, когда это необходимо сотруднику и где бы он ни предпочитал работать. Unleash достигает этого благодаря плавной интеграции с источниками данных вашей компании, такими как Slack, Notion, Jira, Zendesk и другими, что позволяет каждому сотруднику найти нужную информацию, просто спросив Unleash.

Веб-сайт: unleash.so

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