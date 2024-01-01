Unleash

Unleash

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: unleash.so

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Unleash в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Unleash использует искусственный интеллект для использования всей информации в ваших SaaS-инструментах, легко оптимизируя знания в подразделениях компании, когда это необходимо сотруднику и где бы он ни предпочитал работать. Unleash достигает этого благодаря плавной интеграции с источниками данных вашей компании, такими как Slack, Notion, Jira, Zendesk и другими, что позволяет каждому сотруднику найти нужную информацию, просто спросив Unleash.
Категории:
Business
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: unleash.so

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Unleash, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

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Tidio

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