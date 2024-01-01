UNLEASH

UNLEASH

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UNLEASH — это лучшее место, посвященное HR, прорывным технологиям и будущему труда. Это важнейший источник новостей, анализа и рыночных тенденций, которые вдохновляют и расширяют возможности лидеров организаций по всему миру. UNLEASH имеет штаб-квартиру в Лондоне, Великобритания, и осуществляет свою деятельность по всей Европе и США. Наше портфолио включает в себя: UNLEASH World (Париж) – самая влиятельная HR-конференция и выставка в мире, демонстрирующая следующую волну прорывных технологий и глобальных новаторов, формирующих будущее сферы труда. UNLEASH America (Лас-Вегас) — Международный фестиваль HR, куда приезжают мировые HR-лидеры, чтобы заняться бизнесом и открыть для себя вдохновляющие истории и ноу-хау, которые меняют представление организаций о HR и инновациях. В конечном итоге мы предоставляем платформу для обмена идеями, которые работают, объединяются в сети и ведут бизнес.

Веб-сайт: unleash.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением UNLEASH, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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