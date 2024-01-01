Unlearn

Unlearn

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: unlearn.ai

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Unlearn в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Unlearn.ai предлагает инструмент на базе искусственного интеллекта, известный как «Цифровые двойники», целью которого является революция в клинических исследованиях. Инструмент предлагает помощь в клинических испытаниях в нескольких областях медицины, от нейробиологии до иммунологии и метаболических заболеваний. Цифровые двойники, по сути, представляют собой сложные модели, которые прогнозируют потенциальное будущее здоровья пациентов. Инструмент работает путем сбора исходных данных участника, обработки этих собранных данных через модель искусственного интеллекта, обученную на исторических данных, и создания «цифрового двойника». Этот инструмент имеет двойную функциональность: он может как улучшить исследования на ранних стадиях, улучшая возможность наблюдать эффекты лечения без добавления большего числа пациентов, так и ускорить исследования на поздних стадиях, сокращая время регистрации, поскольку для достижения того же результата требуется меньшее количество пациентов. мощность, как традиционные дизайны клинических испытаний. Еще одной особенностью «Цифровых близнецов» является ее способность предоставлять прогностические оценки для каждого пациента в рандомизированном клиническом исследовании. Это увеличивает эффективность анализа при соблюдении рекомендаций Управления по контролю за продуктами и лекарствами США и Европейского агентства по лекарственным средствам. Эти «близнецы» пациентов особенно используются в TwinRCT, высокоэффективных исследованиях с меньшими контрольными группами, что повышает вероятность того, что пациенты получат экспериментальное лечение. Этот инструмент представляет собой инновационную и значительную помощь в клинических исследованиях и доставке персонализированной медицины.

Веб-сайт: unlearn.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Unlearn, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Tempus

Tempus

tempus.com

OneStudyTeam

OneStudyTeam

onestudyteam.com

Satelia

Satelia

satelia.eu

Epocrates

Epocrates

epocrates.com

Miracle

Miracle

miracleml.com

Castor EDC

Castor EDC

castoredc.com

nejm.org

nejm.org

nejm.org

Synapticure

Synapticure

synapticure.com

ADHD 360

ADHD 360

adhd-360.com

F1000 research

F1000 research

f1000research.com

Medical Chat

Medical Chat

medical.chat-data.com

AdvancedMD

AdvancedMD

advancedmd.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности