Unlearn.ai предлагает инструмент на базе искусственного интеллекта, известный как «Цифровые двойники», целью которого является революция в клинических исследованиях. Инструмент предлагает помощь в клинических испытаниях в нескольких областях медицины, от нейробиологии до иммунологии и метаболических заболеваний. Цифровые двойники, по сути, представляют собой сложные модели, которые прогнозируют потенциальное будущее здоровья пациентов. Инструмент работает путем сбора исходных данных участника, обработки этих собранных данных через модель искусственного интеллекта, обученную на исторических данных, и создания «цифрового двойника». Этот инструмент имеет двойную функциональность: он может как улучшить исследования на ранних стадиях, улучшая возможность наблюдать эффекты лечения без добавления большего числа пациентов, так и ускорить исследования на поздних стадиях, сокращая время регистрации, поскольку для достижения того же результата требуется меньшее количество пациентов. мощность, как традиционные дизайны клинических испытаний. Еще одной особенностью «Цифровых близнецов» является ее способность предоставлять прогностические оценки для каждого пациента в рандомизированном клиническом исследовании. Это увеличивает эффективность анализа при соблюдении рекомендаций Управления по контролю за продуктами и лекарствами США и Европейского агентства по лекарственным средствам. Эти «близнецы» пациентов особенно используются в TwinRCT, высокоэффективных исследованиях с меньшими контрольными группами, что повышает вероятность того, что пациенты получат экспериментальное лечение. Этот инструмент представляет собой инновационную и значительную помощь в клинических исследованиях и доставке персонализированной медицины.

Веб-сайт: unlearn.ai

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