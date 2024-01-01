Альтернативы - Unito
Trello
trello.com
Trello — это веб-приложение для создания списков в стиле канбан, дочерняя компания Atlassian. Первоначально созданная Fog Creek Software в 2011 году, она была выделена в отдельную компанию в 2014 году, а затем продана Atlassian в январе 2017 года. Компания базируется в Нью-Йорке, США.
Habitica
habitica.com
Habitica — это бесплатное приложение для повышения привычек и повышения продуктивности, которое рассматривает вашу реальную жизнь как игру. Habitica может помочь вам достичь ваших целей и стать здоровыми и счастливыми.
Zapier
zapier.com
Zapier — это глобальная удаленная компания, которая позволяет конечным пользователям интегрировать используемые ими веб-приложения. Хотя Zapier базируется в Саннивейле, штат Калифорния, в нем работают 250 сотрудников, расположенных в США и в 23 других странах.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это простой в использовании инструмент CRM №1 по рейтингу пользователей. Получайте больше квалифицированных потенциальных клиентов и развивайте свой бизнес. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim — это интеллектуальный помощник по календарю, который гибко блокирует время в вашем календаре для всего, на чем вы хотите сосредоточиться.
Motion
usemotion.com
Motion — это инструмент концентрации и повышения производительности, используемый тысячами высокоэффективных руководителей и специалистов. Он экономит ваше время и внимание, поэтому вы можете потратить его на самое важное.
Any.do
any.do
Присоединяйтесь к миллионам людей, которые ежедневно используют Any.do, чтобы оставаться организованными и успевать больше.
Cloze
cloze.com
Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.
Mem
mem.ai
Самый быстрый способ сбора и связи информации.
FlowUs
flowus.cn
FlowUs, платформа нового поколения для управления знаниями и совместной работы Используя облачные заметки в качестве носителя в сочетании с онлайн-документами, базами знаний, папками и другими разнообразными функциями, оно предоставляет отдельным лицам и командам универсальный рабочий центр для упр...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
Сосредоточьтесь на выполнении своих дел, пока искусственный интеллект BeforeSunset составит для вас идеальное расписание. Ежедневное планирование еще никогда не было таким простым.
Glasp
glasp.co
Glasp — это средство выделения социальных сетей, с помощью которого люди могут выделять и систематизировать цитаты и мысли из Интернета, а также получать доступ к обучению других единомышленников.
Range
range.co
Стимулируйте лучшую командную работу. Обеспечьте более сплоченность, сосредоточенность и продуктивность вашей команды, где бы они ни работали.
Integrately
integrately.com
Нетехнарь? Интегрируйте свои приложения в 1 клик. Все, что вам нужно сделать, это активировать автоматику. 10 000+ клиентов. Поддержка в чате. В 18-33 раза дешевле. Начните бесплатно.
Momentum
momentum.io
Автоматизируйте свои продажи с помощью ИИ. Momentum помогает командам улучшить управление конвейерами и повысить показатели закрытия с помощью автоматизированного MEDDIC, уведомлений, сводок вызовов и комнат для сделок, которые соединяют Slack, Salesforce и остальную часть вашего набора доходов.
TextExpander
textexpander.com
TextExpander — это ваша база знаний с мгновенным доступом для исходящего общения. Делитесь текстом и изображениями из своей базы знаний где угодно.
Clockwise
getclockwise.com
По часовой стрелке оптимизирует календари команд, чтобы уделять больше времени каждому. Это новый способ работы, который дает нам гибкость и сосредоточенность. Начните бесплатно.
Geekbot
geekbot.com
Geekbot принесет вам душевное спокойствие! - Держите свою команду синхронизированной. Найдите гармонию в своем дне, проводя стендапы, схватки, ретроспективы и опросы на автопилоте. - Сделай больше. Наслаждайтесь свободой самоуправляющейся команды, поскольку оптимизированные рабочие процессы высвобо...
InboxPro
inboxpro.io
Превратите потенциальных клиентов в клиентов. Закрыть больше встреч InboxPro помогает вам оптимизировать процесс привлечения и развития клиентов с помощью искусственного интеллекта, тегов слияния, последовательностей последующих действий и встроенного календаря.
CalendarHero
calendarhero.com
Планируйте каждую встречу быстрее. Программное обеспечение для умного планирования для современного бизнеса. Встречи требуют времени, но планирование не должно.
SalesboxAI
salesbox.ai
Salesbox помогает вам обнаруживать, привлекать и конвертировать намерения в доход. Ускорьте рост продаж и доходов с помощью платформы и программ Conversational ABM Salesbox, основанных на намерениях.
Workast
workast.com
Workast — лучшая платформа управления проектами для команд Slack. Workast помогает командам легко управлять проектами, задачами, событиями, клиентами и списками дел. Используйте свою учетную запись Slack, чтобы зарегистрироваться менее чем за минуту и отслеживать работу как в Slack, так и в Workas...
DailyBot
dailybot.com
№1 для асинхронной работы. Проводите асинхронные стендап-встречи, ретроспективы, проверки команд и опросы с удаленными командами. DailyBot также отслеживает мотивацию вашей команды и помогает вам отмечать победы с помощью Kudos. Начните бесплатно.
Seismic
seismic.com
Узнайте, как решение Seismic для обучения и коучинга на базе искусственного интеллекта позволяет командам продаж и маркетинга привлекать покупателей и увеличивать доходы.
Troops
troops.ai
Никогда не пропустите сигнал о доходах с помощью войск. Легко обновляйте Salesforce, HubSpot, Zendesk и Jira прямо из Slack и Microsoft Teams. Начните бесплатно.
Polly
polly.ai
Вовлекайте, расширяйте возможности и координируйте свою команду, где бы ни происходила работа. Обеспечьте совместную работу с помощью опросов, опросов, вопросов и ответов, ящиков для предложений, построения команды и многого другого!
APILayer
apilayer.com
Удобный рынок API Расширьте возможности своего приложения, не беспокоясь о масштабируемости и стабильности.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с Supr...
Instabot
instabot.io
Привлекайте потенциальных клиентов и улучшайте качество обслуживания клиентов с помощью Instabot. Простая в использовании платформа с мощными настраиваемыми чат-ботами. Настройка за считанные минуты.