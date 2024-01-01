UltraScriber — это веб-приложение, которое позволяет автоматически расшифровывать часы аудио и видео за считанные минуты. Он также генерирует сводку и автоматическую категоризацию транскрипции. Наконец, он предлагает профессиональный вид, в котором вы можете визуализировать стенограмму по абзацам с отметками времени и идентификацией человека, говорящего в каждом абзаце.

Веб-сайт: ultrascriber.com

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