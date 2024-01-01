UltraScriber

UltraScriber

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: ultrascriber.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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UltraScriber — это веб-приложение, которое позволяет автоматически расшифровывать часы аудио и видео за считанные минуты. Он также генерирует сводку и автоматическую категоризацию транскрипции. Наконец, он предлагает профессиональный вид, в котором вы можете визуализировать стенограмму по абзацам с отметками времени и идентификацией человека, говорящего в каждом абзаце.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для транскрипции

Веб-сайт: ultrascriber.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением UltraScriber, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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