Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

uID.me — конструктор персональных профилей, который позволяет создавать уникальный макет для каждой страницы, а также импортировать и просматривать данные из всех социальных сетей.

Веб-сайт: uid.me

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