BOS — это платформа с низким кодированием/без кода, которая позволяет разработчикам и предприятиям быстро и легко создавать и развертывать веб-приложения, не требуя обширного опыта программирования. С помощью UBOS пользователи могут легко интегрировать такие API, как ChatGPT, Dalle-2 и Codex из OpenAI, и даже использовать собственные модели машинного обучения. Они также могут создавать собственный клиент администрирования и функции CRUD для эффективного управления продажами, запасами, контрактами и многим другим. Кроме того, UBOS позволяет пользователям создавать динамические информационные панели, которые преобразуют данные в полезную информацию и способствуют инновациям в их бизнесе. Это также позволяет пользователям легко создавать чат-ботов для улучшения поддержки клиентов и создания настоящего омниканального опыта благодаря множественным интеграциям. Универсальная облачная платформа UBOS сочетает в себе инструменты с низким кодированием/без кода с периферийными технологиями, чтобы сделать веб-приложения масштабируемыми, безопасными, и прост в управлении. Его инструменты включают в себя построитель потоков Node-Red с низким кодом и без кода для интеграции и ETL, Appsmith UI Builder для внутренних инструментов, расширенный редактор пользовательского интерфейса от UBOS.tech, инструмент для работы с базами данных без кода, такой как Airtable, и многое другое. . UBOS также предоставляет функцию AI Creator для создания виджетов пользовательского интерфейса с помощью ChatGPT, менеджера развертывания для CI/CD и шаблонов приложений для создания или установки составных приложений. У UBOS есть рабочее пространство, которое функционирует как единое пространство для управления инструментами и услугами. UBOS также помогает предприятиям оптимизировать свои операции, сокращать затраты и стимулировать рост с помощью облачных решений с низким уровнем написания кода. Скорость, безопасность и масштабируемость платформы являются краеугольными камнями успешной разработки программного обеспечения. Его функции включают в себя помощника искусственного интеллекта на основе моделей типа LLM/GPT-3, передовую экосистему инструментов визуальной разработки, фоновых работников и сервисов автоматизации, а также бесшовное рабочее пространство для совместной работы. Передовое интеграционное решение UBOS подключается к любому источнику данных, интегрируется с любыми устаревшими или внешними системами и с легкостью выполняет бизнес-процессы. В целом, UBOS — это удобная платформа с низким уровнем кода, которая позволяет пользователям легко и быстро создавать мощные веб-приложения.

Веб-сайт: ubos.tech

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