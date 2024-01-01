Альтернативы - Typesense Cloud
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
Algolia
algolia.com
Algolia — американская стартап-компания, предлагающая продукт веб-поиска по модели SaaS (программное обеспечение как услуга).
Coveo
coveo.com
Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevanc...
Yext
yext.com
Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный индивидуальный поиск по веб-сайту без дополнительного времени и затрат. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результа...
Syte
syte.ai
Найди это. Магазин Это. Повысьте эффективность электронной коммерции с помощью визуального поиска, который поможет покупателям найти продукты, которые им понравятся.
AddSearch
addsearch.com
Поиск и фильтрация сайтов на базе искусственного интеллекта с самой высокой на рынке рентабельностью инвестиций. Увеличьте конверсию вашего сайта с помощью наиболее рекомендуемого решения для поиска по сайту. Получите полную поддержку внедрения и быструю настройку для любой платформы с помощью скан...
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...
Searchspring
searchspring.net
Обеспечьте тот опыт покупок и результаты, которые ожидают ваши покупатели. Возьмите под свой контроль и выйдите за рамки релевантности. Делайте то, что ваша платформа не позволяет вам делать.
Findify
findify.io
Findify — это платформа персонализации поиска и обнаружения, основанная на данных и машинном обучении. Создан для сайтов электронной коммерции для ускорения роста.
ExpertRec
expertrec.com
Пользовательская поисковая система Expertrec позволяет быстро добавлять на ваш сайт сверхбыстрые результаты поиска. Он также предлагает мощные возможности настройки одним нажатием кнопки. Это также отличная замена поиску по сайту Google. Особенности: 1. Сверхбыстрое автозаполнение. 2. Правильное пра...
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity является одним из ведущих поставщиков интеллектуальной персонализации электронной коммерции и предоставляет идеальное решение для бизнеса, будь то B2C или B2B, для увеличения онлайн-доходов, средней стоимости заказа, коэффициента онлайн-конверсии, а также для создания базы данных лояльны...
Relewise
relewise.com
Давайте реализуем ваш потенциал персонализации. В Relewise мы предоставляем нашим клиентам конкурентное преимущество настоящей персонализации, чтобы они могли предоставлять уникальный пользовательский опыт. Мы хотим, чтобы ваш бизнес реализовал свой потенциал персонализации, и мы хотим помочь вам во...
Doofinder
doofinder.com
Улучшите свою электронную коммерцию с помощью интеллектуального поиска по сайту Предоставляйте релевантные результаты поиска на основе искусственного интеллекта и оптимизируйте качество покупок ваших клиентов, одновременно улучшая свои продажи.
LupaSearch
lupasearch.com
Векторный поиск с помощью искусственного интеллекта, который знает, что думают ваши клиенты. Помогите посетителям вашего сайта превратиться в покупателей. LupaSearch предоставляет точные результаты поиска, которые увеличивают продажи вашего бизнеса. LupaSearch получает больше товаров в каждой корзин...
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire предоставляет ритейлерам интеллектуальные решения по оптимизации пути клиента на основе данных, которые направляют онлайн-покупателей через воронку покупок и удерживают их в экосистеме. Используя информацию о клиентах, Salesfire дает компаниям возможность повысить вовлеченность на местах, ...
Prefixbox
prefixbox.com
Решения Prefixbox AI Search, AI Navigation, AI Recommend и Insights & Experimentation улучшают качество покупок, повышая коэффициент конверсии и доход. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 использует новейшие технологии поиска для понимания значения. Объединив вектор, большие языковые модели (LLM) и технолог...
Okkular.io
okkular.io
Tag-Gen от Okkular помогает ритейлерам в сфере моды и мебели, создавая непрерывный процесс мерчендайзинга, обеспечивая эффективный поиск продуктов и онлайн-продукцию. Решение Okkular Tag-Gen помогает автоматизировать процесс маркировки продуктов с использованием современной технологии глубокого обуч...
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерирует данные о продуктах электронной коммерции, которые позволяют брендам, розничным торговцам и торговым площадкам предоставлять исключительный опыт поиска продуктов. Благодаря богатым и подробным характеристикам Pixyle компании совершенствуют свои поисковые системы и системы рекомен...
Loop54
loop54.com
Loop54s Поиск и персонализация сайтов электронной коммерции основаны на запатентованном искусственном интеллекте. Loop54 AI персонализирует поиск по сайту и навигацию по категориям, поэтому каждый посетитель получает релевантные результаты. В то время как большинству инструментов персонализации треб...
Constructor
constructor.io
Платформа обнаружения продуктов, которая обеспечивает привлекательные моменты открытия продуктов на каждом канале на протяжении всего пути покупателя — от поиска и просмотра до рекомендаций и управляемых продаж. Основанное на новейшей поисковой технологии AI/ML, Constructor's Native Commerce Core уч...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — это платформа персонализированного поиска и рекомендаций, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает успех бизнеса любого размера во всех отраслях. Наша цель — предоставить брендам инновационные инструменты для обеспечения точного и релевантного поиска, позволяющего по...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — это решение для поиска и обнаружения продуктов, подходящее для любой платформы электронной коммерции. Магия Luigi's Box начинается с подробных аналитических панелей, предоставляющих всю необходимую информацию о работе элементов поиска и навигации на вашем сайте. Узнайте больше о произв...
Segmentify
segmentify.com
Segmentify — это платформа взаимодействия с клиентами, которая помогает упростить процесс роста электронной коммерции, помогая вам узнать, как увеличить пожизненную ценность клиента. Для достижения этой цели Segmentify предлагает ряд функций, включая решения для персонализации, такие как рекомендаци...
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance — мировой лидер в области персонализации опыта, стимулирования цифрового роста и лояльности к брендам для более чем 200 крупнейших мировых брендов и ритейлеров B2C и B2B. Компания использует передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы преодолеть разрыв в опыте между маркетинг...
Nosto
nosto.com
Nosto позволяет онлайн-брендам предоставлять аутентичный, актуальный и персонализированный опыт в каждой точке взаимодействия и на каждом устройстве. Являясь платформой Commerce Experience Platform (CXP) на базе искусственного интеллекта, разработанной для простоты использования, Nosto дает брендам ...
Klevu
klevu.com
Раскройте свои суперсилы по оптимизации коэффициента конверсии Присоединяйтесь к тысячам команд электронной коммерции, достигая до 8 % коэффициента конверсии по всему сайту и 16 % при поиске с помощью поиска, мерчандайзинга и рекомендаций по продуктам Klevu AI.