Typebot

Typebot

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: typebot.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Typebot is an open-source chatbot builder. It allows you to create advanced chatbots visually, embed them anywhere on your web/mobile apps, and collect results in real-time Typebot makes it easy to create advanced chatbots. It provides the building block that are adaptable to any business use case. I improve Typebot regularly with bug fixes, new features, and performance improvements regularly. Typebot gives you powerful blocks to create unique chat experiences. Embed them anywhere on your web/mobile apps and start collecting results like magic.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: typebot.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Typebot, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

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Intercom

Intercom

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