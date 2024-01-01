Type Network

Type Network

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: typenetwork.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Type Network — это новая модель проектирования, разработки, лицензирования и использования шрифтов. Он был создан в ответ на часто сложные и постоянно меняющиеся требования пользователей хорошей типографики и умных пользователей. Type Network, частная компания, принадлежащая шрифтовым дизайнерам, сосредоточена на своей миссии — находить и поддерживать лучший шрифт и публиковать его для лучших дизайнеров.

Веб-сайт: typenetwork.com

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