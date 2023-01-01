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Альтернативы - Twig

Showpad

Showpad

showpad.com

Платформа поддержки продаж Showpad объединяет лучшее в отрасли программное обеспечение для обучения и коучинга с инновационными контент-решениями, что способствует увеличению продаж.

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard — компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Китченере, Онтарио, которая создает программное обеспечение для размещения и анализа производительности видео. Компания была основана в мае 2010 года.

Allego

Allego

allego.com

Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.

OneMob

OneMob

onemob.com

Представляем OneMob — идеальную универсальную платформу для создания, обмена и отслеживания красивых микросайтов за считанные секунды! Занимаетесь ли вы продажами, маркетингом, успехом клиентов или создателем контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы расширить охват и привлечь больше внимани...

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...

Recapped

Recapped

recapped.io

Заключайте сделки и привлекайте клиентов на 25 % быстрее. Мгновенно создавайте планы взаимных действий, которые помогут вам быстрее закрывать сделки, знать, что на самом деле происходит в сделке, и помогать своим сторонникам.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip — это платформа и программное обеспечение для работы с контентом, которое позволяет маркетологам создавать цифровой опыт с контентом на каждом этапе пути покупателя.

Paage

Paage

paage.io

Paage.io используется тысячами AE для более быстрого закрытия сделок. Все начинается с «Paage», представляющей собой мини-целевую страницу, которой вы можете поделиться со своим покупателем, и которая включает в себя все ресурсы, которые ему понадобятся для внутреннего продвижения. Вместо длинных эл...

Katalyz

Katalyz

katalyz.co

Katalyz — это «торговый зал», позволяющий командам по продажам (продажам и работе с клиентами) более эффективно сотрудничать со своими клиентами в рамках общего проектного пространства (интегрированного с вашей CRM). Возможности (новые учетные записи или расширение) закрываются на 25% быстрее и стан...

eyezon

eyezon

eyezonthis.com

Eyezon — это песочница для покупок в режиме реального времени, которая привносит человеческое взаимодействие в современный шопинг посредством персональной прямой трансляции по требованию.

haeppie

haeppie

haeppie.com

haeppie создан для групп по продажам и работе с клиентами. Превратите путь покупателя в дополнительный доход и обеспечьте всем лицам, принимающим решения, доступ к одной странице с помощью haeppie Sales Spaces. Создавайте персонализированные и интерактивные пространства, где можно заключить больше с...

Klyck.io

Klyck.io

klyck.io

Klyck — это идеальное решение для организации, поиска и обмена информацией. Централизуйте знания вашей команды, обеспечьте быстрый и легкий доступ ко всему вашему контенту. Используйте свой контент на пользовательских страницах, которые вы адаптируете для каждой ситуации, чтобы сэкономить время, ден...

envivo.io

envivo.io

envivo.io

envivo — это цифровой ускоритель продаж, который позволяет предприятиям легко персонализировать предложения потенциальным клиентам, создавая привлекательную среду между покупателем и продавцом. envivo помогает вам использовать возможности от лида до сделки, все в одном месте, при этом легко интегрир...

DealLab

DealLab

deallab.io

DealLab.io объединяет целые сделки в одну платформу для совместной работы, получая при этом информацию о том, «как» продвигать сделки и «что» делать, чтобы их закрыть. Выявляйте тревожные сигналы и риски сделок, а также избегайте бесчисленных часов, потраченных на беспорядочную переписку по электрон...

Valuecase

Valuecase

valuecase.com

Вчера продажи представляли собой хаос из бесконечных потоков электронной почты, потерянных вложений, таблиц планов действий и ошеломленных потенциальных клиентов, которые исчезли. ‍ Сегодня продажи осуществляются с помощью Valuecase. Таким образом, потенциальные клиенты могут двигаться быстрее, и пр...

Heybase

Heybase

heybase.io

Heybase — это программное обеспечение для цифровых торговых залов, которое предоставляет общие пространства для совместной работы, где продавцы могут создавать персонализированные условия для покупателей и общаться с потенциальными покупателями в едином цифровом месте. Продавцы могут встраивать перс...

SPCE

SPCE

spce.com

SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, ...

Aligned

Aligned

alignedup.com

Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с кли...

ClientPoint

ClientPoint

clientpoint.net

Наша корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предл...

Salesroom

Salesroom

salesroom.com

Испытайте мощь Salesroom, нашей платформы для видеоконференций на базе искусственного интеллекта. Salesroom не только отслеживает взаимодействие с покупателями, но и обучает лучшим практикам виртуального общения. Благодаря доступу к вашей базе знаний в режиме реального времени Salesroom предназначен...

Bigtincan

Bigtincan

bigtincan.com

Bigtincan Content Hub переопределяет процессы продаж, маркетинга и обслуживания, позволяя командам работать вместе умнее и быстрее для достижения оптимальных результатов. Благодаря сложным функциям на базе искусственного интеллекта и автоматизации, которые поддерживают каждый этап процесса покупки, ...

Prelay

Prelay

prelay.com

Платформа командных продаж Prelay помогает компаниям упростить свои сложные сделки и максимально эффективно использовать наиболее ценные внутренние ресурсы, чтобы быстрее получать доход всей командой. Слишком многие отделы по доходам позволяют статическим файлам CRM и устаревшим инструментам подавля...

GTM Buddy

GTM Buddy

gtmbuddy.ai

Платформа поддержки продаж GTM Buddy помогает торговым представителям строить отношения с клиентами и увеличивать доходы с помощью актуального, заслуживающего доверия и привлекательного контента.

Dealintent

Dealintent

dealintent.com

Dealintent использует искусственный интеллект, чтобы раскрыть личность покупателя и создать персонализированные цифровые комнаты продаж, которые вызывают интерес покупателей и определяют сделки с высоким намерением в вашей воронке продаж.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.

GetAccept

GetAccept

getaccept.com

С легкостью удовлетворите свои потребности в цифровых продажах с помощью нашего универсального программного обеспечения! Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня и заключайте сделки быстрее.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

Увеличение доходов благодаря ведущим CPQ и CLM. Единая платформа для формирования котировок и контрактов, привлечения покупателей и получения информации о покупателях в режиме реального времени.

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