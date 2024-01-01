Альтернативы - TwentyThree
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и транс...
Loom
loom.com
Записывайте и делитесь видеосообщениями вашего экрана, камеры или того и другого. Быстрее, чем набирать электронное письмо или встречаться вживую. Бесплатное использование на Mac, Windows, Chrome, iOS и Android.
Descript
descript.com
Записывайте, транскрибируйте, редактируйте, микшируйте, сотрудничайте и совершенствуйте свои аудио и видео с помощью Descript. Скачать бесплатно →.
Synthesia
synthesia.io
Создавайте видео с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.
Dropbox DocSend
docsend.com
Попробуйте нашу безопасную платформу для обмена документами бесплатно. Мгновенно узнавайте, когда документы открываются и какие страницы читаются.
Zight
zight.com
Программное обеспечение для записи экрана CloudApp для Mac и ПК. Записывайте видео, веб-камеру, GIF-файлы, делайте снимки экрана и мгновенно делитесь ими в облаке.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — это платформа для создания аудио и видео на базе искусственного интеллекта, которая помогает профессиональным и любительским подкастерам создавать, редактировать и распространять подкасты производственного качества за считанные секунды. Миссия компании — демократизировать доступ к телеве...
Rewatch
rewatch.com
Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa — это фото- и видеохостинг, предлагающий различные варианты дизайна для слайд-шоу, фотогалерей, видеоплееров, решений для частного видеохостинга и многого другого.
Grain
grain.com
Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.
Hippo Video
hippovideo.io
Ведущая в категории платформа для обмена видеосообщениями, которую предпочитают команды, работающие с клиентами.
Panopto
panopto.com
Panopto — компания-разработчик программного обеспечения, которая предоставляет программное обеспечение для записи лекций, скринкастинга, потокового видео и управления видеоконтентом, которое часто используется в средах электронного обучения. Компания была основана как дочернее предприятие Университе...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Китченере, Онтарио, которая создает программное обеспечение для размещения и анализа производительности видео. Компания была основана в мае 2010 года.
Vowel
vowel.com
Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.
Sendspark
sendspark.com
Подключайтесь к клиентам с помощью видео. Увеличивайте вовлеченность. Стройте человеческие отношения. Увеличьте конверсию электронной почты.
Claap
claap.io
МЕНЬШЕ ВСТРЕЧ. БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ. Записывайте быстрые видеоролики с экрана, получайте контекстную обратную связь и принимайте решения. Современный способ объединить гибридные команды.
BombBomb
bombbomb.com
Получите лучшие результаты быстро и легко, добавляя видео в любое электронное письмо.
mmhmm OOO
ooo.mmhmm.app
Создайте захватывающий видео-опыт вместе с другом. Другие приложения для видеозвонков заставляют вас выбирать между вашим лицом и тем, на что вы смотрите. С ООО вы можете снимать то, что происходит перед вами, и делиться своей реакцией в реальном времени на одном экране, так что вы будете в центре с...
Quickpage
quickpage.io
Quickpage — это инструмент для отслеживания продаж, который увеличивает вовлеченность на 200 %. Видео-электронная почта и текстовые сообщения — это будущее продаж.
Covideo
covideo.com
Записывайте, отправляйте и отслеживайте видеоэлектронные письма и текстовые сообщения за считанные минуты. Избавьтесь от шума с помощью Covideo — простого решения, созданного для более эффективного охвата.
Trainn
trainn.co
Платформа обучения клиентов для современных команд. Создавайте видеоролики о продуктах и интерактивные руководства, базу знаний и Академию с тестами и сертификатами — и все это без зависимости от дизайна и разработчиков.
Vuleads
vuleads.com
Записывайтесь в 3 раза больше встреч с Vuleads — мощной платформой для поиска видео, которая создает персонализированные видеоролики для продаж в больших масштабах. Начните бесплатно.
VideoCom
videocom.com
VideoCom — это универсальная платформа для создания и обмена интересными видеопрезентациями, демонстрациями, обучающими материалами, инструкциями и учебными материалами. Он позволяет вам делать записи экрана с закадровым голосом и аннотациями, персонализировать слайды, добавляя веб-камеру и различны...
Shootsta
shootsta.com
Одна платформа для всех ваших потребностей в создании видео. Измените способ общения с помощью видео. Создавайте качественный контент в любом масштабе с минимальными затратами с помощью набора приложений и сервисов Shootsta. Посетите Shootsta.com Качественный видеоконтент в любом масштабе Создавайте...
Sendler
sendler.ai
Масштабируйте свой бизнес с помощью автоматически создаваемых персонализированных видео. Откройте новую эру продаж с помощью персонализированных видео на основе искусственного интеллекта, которые гарантируют преобразующий эффект.
DeepHow
deephow.com
DeepHow — это первое решение на базе искусственного интеллекта для сбора и обучения квалифицированных специалистов. По сути, это видеоплатформа и приложение для захвата, которое позволяет организациям фиксировать свои процессы на интеллектуальном устройстве, загружать их на платформу через облако, а...
Jumpshare
jumpshare.com
Jumpshare — это универсальная платформа визуальной коммуникации, которая помогает донести ваше сообщение, используя мгновенно доступные для общего доступа записи экрана, снимки экрана и изображения GIF. Jumpshare, оснащенный мощными функциями обмена и надежным механизмом обработки, позволяющим просм...
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal (ранее Screencast-O-Matic) предоставляет интуитивно понятные, эффективные инструменты и услуги для совместного создания и обмена видео, которые просты в использовании каждому, включая программу записи экрана, захват экрана, видеоредактор и услуги видеохостинга. ScreenPal — это незаменимое ...
Weezly
weezly.com
Weezly — это революционная платформа, которая меняет представление о том, как компании общаются с потенциальными клиентами, сочетая эффективность планирования с индивидуальным подходом к видеосообщениям и универсальностью записи экрана. Разработанный для оптимизации процесса работы с клиентами, Weez...
PreviewMe
previewme.com
PreviewMe — это инструмент для продаж видео, оптимизированный для поддержки отделов продаж и маркетинга в построении доверия и взаимопонимания с помощью персонализированных видеосообщений и полностью настраиваемых целевых страниц.