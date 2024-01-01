TwentyThree

TwentyThree

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Веб-сайт: twentythree.com

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TwentyThree — это комплексная платформа видеомаркетинга, которая предоставляет широкий спектр функций и инструментов, помогающих организациям создавать, управлять и анализировать свой видеоконтент и вебинары. Платформа призвана дать командам возможность более эффективно использовать видео в целях маркетинга, коммуникации и сотрудничества. Компания TwentyThree, родившаяся и до сих пор имеющая штаб-квартиру в Копенгагене, является единственным европейским игроком в быстро растущей категории платформ видеомаркетинга. Каждый день все больше и больше лучших в мире менеджеров программ вебинаров, продюсеров видео и видеомаркетологов переходят на TwentyThree, чтобы добиться реальности с помощью видео. Благодаря самому популярному на рынке инструменту для вебинаров, простым, но мощным способам размещения и управления видео на вашем сайте, сбора потенциальных клиентов, анализа эффективности ваших видео и многого другого, мы помогаем компаниям стать по-настоящему ориентированными на видео.

Веб-сайт: twentythree.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением TwentyThree, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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