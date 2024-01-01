Tuskr — это современное облачное программное обеспечение для управления тестированием, предлагающее ряд функций для улучшения процессов тестирования. Создавайте выразительные тестовые примеры с форматированным текстом, таблицами и скриншотами. Проводите гибкие тестовые прогоны, используя все тестовые примеры или их часть. Легко интегрируйтесь с вашим чатом и системами отслеживания проблем. Наслаждайтесь функциями корпоративного уровня, такими как корзина, контрольный журнал, двухфакторная аутентификация и единый вход для повышения безопасности. Tuskr генерирует подробные отчеты об испытаниях и подробные показатели, обеспечивая лучшую наглядность и принятие решений на основе данных. Мы предлагаем щедрый бесплатный план и гибкие варианты ценообразования, подходящие как для небольших команд, так и для крупных предприятий. Начните с нашей бесплатной 30-дневной пробной версии, включая образцы данных, для быстрой и простой оценки. Наша преданная своему делу команда поддержки клиентов обеспечивает постоянное обслуживание клиентов и стремится решить ваши проблемы. Оцените эффективность и удобство Tuskr для оптимизации управления тестированием. Подпишитесь на бесплатную пробную версию сегодня и произведите революцию в своих процессах тестирования.

Веб-сайт: tuskr.app

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