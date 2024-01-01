Tuskr

Tuskr

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Веб-сайт: tuskr.app

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Tuskr — это современное облачное программное обеспечение для управления тестированием, предлагающее ряд функций для улучшения процессов тестирования. Создавайте выразительные тестовые примеры с форматированным текстом, таблицами и скриншотами. Проводите гибкие тестовые прогоны, используя все тестовые примеры или их часть. Легко интегрируйтесь с вашим чатом и системами отслеживания проблем. Наслаждайтесь функциями корпоративного уровня, такими как корзина, контрольный журнал, двухфакторная аутентификация и единый вход для повышения безопасности. Tuskr генерирует подробные отчеты об испытаниях и подробные показатели, обеспечивая лучшую наглядность и принятие решений на основе данных. Мы предлагаем щедрый бесплатный план и гибкие варианты ценообразования, подходящие как для небольших команд, так и для крупных предприятий. Начните с нашей бесплатной 30-дневной пробной версии, включая образцы данных, для быстрой и простой оценки. Наша преданная своему делу команда поддержки клиентов обеспечивает постоянное обслуживание клиентов и стремится решить ваши проблемы. Оцените эффективность и удобство Tuskr для оптимизации управления тестированием. Подпишитесь на бесплатную пробную версию сегодня и произведите революцию в своих процессах тестирования.
Категории:
Software Development
Инструменты тестирования программного обеспечения

Веб-сайт: tuskr.app

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Альтернативы

Postman Web

Postman Web

postman.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Qase

Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

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