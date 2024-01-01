TuneFlow — это интеллектуальная платформа для создания музыки, работающая на базе искусственного интеллекта. Он предназначен для упрощения и улучшения создания музыки независимо от уровня знаний пользователя. С TuneFlow пользователи получают доступ к ряду мощных функций искусственного интеллекта, которые охватывают различные аспекты создания музыки. Эти функции включают Voice Clone, который позволяет пользователям выбирать и клонировать голоса или создавать свои собственные; ChatGPT Lyrics — мощный инструмент для создания текстов на любую тему; Smart Composer, который помогает пользователям реализовать свои музыкальные идеи с помощью заранее созданных мелодий и треков аккомпанемента; Smart Drummer, инструмент на базе искусственного интеллекта, который автоматически заполняет барабанные клипы предпочтительными стилями битов; и Ultra-Clean Source Separator, который разделяет смешанные звуковые дорожки на отдельные вокальные, ударные, басовые и другие основы. TuneFlow также предлагает лучшую в отрасли транскрипцию звука, преобразуя записи пения или инструментов в MIDI-ноты. Пользователи могут легко создавать лоу-файные хип-хоп песни с помощью плагина One-Click Lo-Fi. Кроме того, TuneFlow предоставляет рынок плагинов, на котором сообщество музыкантов с искусственным интеллектом постоянно создает и делится новыми моделями искусственного интеллекта. Платформа доступна с любого устройства с возможностями облачной синхронизации, а версия TuneFlow Desktop предлагает расширенные функции редактирования аудио и поддержку VST/VST3/ Плагины АС. Пользователи также могут легко импортировать и экспортировать проекты и присоединяться к творческому сообществу, чтобы делиться своей работой и сотрудничать с другими. TuneFlow регулярно обновляется новыми функциями и предлагает ряд вариантов цен, включая возможность создателям видео, продавцам и корпорациям получить доступ к бесплатным музыкальным API для своих проектов.

Веб-сайт: tuneflow.com

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