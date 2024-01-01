Альтернативы - TruVisibility
ManyChat
manychat.com
Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!
ChatBot
chatbot.com
Автоматизируйте обслуживание клиентов с помощью ChatBot и никогда не упускайте шанс продать или помочь своим клиентам. Создавайте собственных чат-ботов с нуля, никаких технических навыков не требуется!
Drift
drift.com
Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.
Botmake
botmake.io
Супер простой и понятный инструмент для создания диалоговых чат-ботов с искусственным интеллектом для вашего сайта. Вы можете легко создать чат-бота без программирования
Chatbase
chatbase.co
Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.
Botpress
botpress.com
Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯
BotStar
botstar.com
Откройте для себя больше способов взаимодействия с клиентами в Интернете с помощью удобного решения от живого чата до чат-бота. Получите BotStar бесплатно сегодня!
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel — ведущая бот-платформа для создания чат-ботов с искусственным интеллектом для Facebook. Узнайте, как быстро и легко создать бота Facebook Messenger — кодирование не требуется.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это рабочее пространство без кода, которое раскрывает возможности WhatsApp для масштабирования вашего бизнеса с помощью общего почтового ящика, чат-бота без кода WhatsApp, трансляций WhatsApp и многого другого.
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
Relevance AI
relevanceai.com
Создавайте и развертывайте средства автоматизации на базе искусственного интеллекта. Поднимите GPT на новый уровень и автоматизируйте больше внутренних рабочих процессов с помощью цепочек и агентов. Полностью управляемое развертывание, минимальное количество кода и удобство для разработчиков.
Qualified
qualified.com
Qualified помогает компаниям быстрее создавать конвейер. Используйте свой самый ценный актив — свой веб-сайт — чтобы определить наиболее ценных посетителей, мгновенно начинать переговоры о продажах, планировать встречи, конвертировать исходящий и платный трафик и выявлять сигналы покупательского нам...
Sendbird
sendbird.com
Сделайте свое приложение социальным. От Reddit до Paytm и Headspace — каждое любимое приложение процветает благодаря сильному сообществу. Станьте ближе к своим, добавив чат, голосовую связь или видео в свое приложение.
Voiceflow
voiceflow.com
Совместная платформа для создания ИИ-агентов. Команды используют Voiceflow для разработки, тестирования и запуска агентов чата или голосового искусственного интеллекта — вместе, быстрее и в большом масштабе.
Engati
engati.com
Engati — лучшая бесплатная платформа для чат-ботов и живого чата с искусственным интеллектом без кода, позволяющая создавать чат-боты с искусственным интеллектом и участвовать в разговорах в режиме реального времени в WhatsApp, на веб-сайте, в Messenger и т. д.
SnatchBot
snatchbot.me
Создавайте умных чат-ботов для многоканального обмена сообщениями на нашей революционной платформе. SnatchBot упрощает работу и помогает вам создать лучший чат-бот для ваших клиентов. Мы предоставляем надежные административные функции и безопасность корпоративного уровня в соответствии с нормативным...
SentiOne
sentione.com
Откройте для себя онлайн-прослушивание на основе искусственного интеллекта и будущее автоматизации обслуживания клиентов с помощью диалоговых голосовых ботов и чат-ботов.
yellow.ai
yellow.ai
Автоматизируйте взаимодействие со своими клиентами и сотрудниками на более чем 135 языках и по более чем 35 каналам, чтобы получать действенные результаты с меньшими затратами.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell дает потребителям возможность управлять своей повседневной жизнью и общаться с компаниями в чате.
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Message Services (GMS) — надежный поставщик услуг связи для предприятий и операторов мобильной связи по всему миру. Решение GMS CPaaS позволяет брендам унифицировать многоканальное общение с клиентами с помощью единого API и платформы самообслуживания. В дополнение к этому есть чат-боты на ба...
LivePerson
liveperson.com
Разговорный ИИ совсем не искусственный. Создавайте значимые, персонализированные связи со своими клиентами, одновременно обеспечивая реальные результаты для вашего бизнеса.
CBOT
cbot.ai
CBOT — ведущая компания в области диалогового искусственного интеллекта, предоставляющая решения корпоративного уровня в области диалогового искусственного интеллекта и генеративного искусственного интеллекта. Мы специализируемся на улучшении качества обслуживания клиентов в секторах финансовых услу...
mottle
mottle.com
Превратите посетителей в клиентов с помощью дружелюбного чат-бота. Легко создайте чат-бота с искусственным интеллектом, адаптированного к потребностям вашего бизнеса: оптимизируйте поддержку клиентов и повысьте их удовлетворенность — и все это без какого-либо программирования. Просто напишите инстр...
WideBot
widebot.net
WideBot — это ведущая платформа для создания диалоговых чат-ботов с использованием искусственного интеллекта, ориентированная на арабский язык, в регионе MENA. Наша миссия — предоставить компаниям возможность использовать ботов на базе искусственного интеллекта, которые общаются как люди, чтобы они...
VOGO Voice
vogovoice.com
Мы — VOGO Voice, инновационная группа, состоящая из лучших и разнообразных умов в области голосовых технологий, фокусирующаяся на самом быстром способе подключения силы голоса. Мы — будущее приложений с голосовой поддержкой, которые помогают деловым и общественным организациям охватить растущую ауди...
Steamship
steamship.com
Создавайте агенты ИИ с помощью нашего Python SDK и легко развертывайте их в облаке. Получите доступ к бессерверному облачному хостингу, векторному поиску, веб-перехватчикам, обратным вызовам и многому другому.
Parallel AI
parallellabs.app
Встречайте Parallel AI — передовое решение, специально разработанное для современного бизнеса. С помощью Parallel AI выберите наиболее подходящую модель ИИ для каждой конкретной задачи, гарантируя непревзойденную эффективность и точность. Наша платформа легко интегрируется с вашими существующими баз...
NoForm.aI
noform.ai
Вы устали терять потенциальных клиентов из-за утомительных форм, которые отвлекают их от вашего бизнеса? Поднимите генерацию потенциальных клиентов и показатели конверсии на новую высоту с помощью фантастического помощника по продажам с искусственным интеллектом! NoForm.AI — ваш лучший агент по про...
My AskAI
myaskai.com
Чат-боты поддержки клиентов с искусственным интеллектом для SaaS-бизнеса, созданные за считанные минуты, экономят ваше время на общих запросах в службу поддержки, чтобы вы могли проводить больше времени со своими клиентами.
Meya
meya.ai
Meya — это платформа автоматизации обслуживания клиентов (CX), которая помогает организациям лучше обслуживать своих клиентов с помощью диалоговых интерфейсов на веб-сайтах, в мобильных приложениях и т. д. Облачная платформа Meya снижает эксплуатационные расходы и расширяет возможности, одновременн...
Lindy
lindy.ai
Линди — это помощник с искусственным интеллектом, созданный для управления вашими повседневными задачами и выступающий в качестве исполнительного помощника для занятых профессионалов. Агенты Lindy AI интегрируются с вашими существующими инструментами и имеют персонализированный контекст, необходимы...
Konverse AI
konverse.ai
Konverse — это платформа для диалогового взаимодействия и чат-ботов, которая помогает вам создавать, управлять и развертывать автоматические боты для взаимодействия в WhatsApp, Instagram, Facebook, чате, Google My Business и других приложениях.
konversable
konversable.com
Konversable — это мощное решение для чата, созданное для того, чтобы порадовать ваших клиентов и увеличить количество запросов. Наше решение можно использовать в самых разных случаях. Konversable был разработан, чтобы помочь нашим клиентам несколькими способами: * Клиенты с включенным резервным ко...
Juji Studio
juji.io
Создатель чат-ботов с когнитивным искусственным интеллектом без кода Juji Studio сочетает в себе когнитивный ИИ и вычислительную психологию с интуитивно понятным графическим пользовательским интерфейсом (GUI), позволяющим любому создавать, развертывать и управлять своими собственными чат-ботами с ко...
FosterFlow
fosterflow.com
Мы предоставляем интерфейс чата для компаний и небольших команд для наиболее способных моделей искусственного интеллекта.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks — это полнофункциональная платформа диалогового искусственного интеллекта, которая предлагает набор инструментов для создания, развертывания и управления чат-ботами GenAI для различных приложений. Он предоставляет такие функции, как интерфейс перетаскивания для разработки рабочих процессо...
Botanic
code7.com
Платформа позволяет создать все дерево взаимодействия, просто перетаскивая модули. После этого достаточно одного щелчка мыши, чтобы опубликовать готового бота на вашем любимом канале, например в WhatsApp Business или веб-чате.
Arsturn
arsturn.com
В современном быстро меняющемся цифровом мире компании постоянно ищут инновационные способы взаимодействия со своими клиентами. Arsturn AI представляет собой передовое решение, предлагающее настраиваемые чат-боты ChatGPT, которые можно легко интегрировать в ваш веб-сайт. Всего за минуту после устано...
UNOY
unoy.io
AI.Assisted.Work. - UNOY® — это платформа для создания без кода, которая позволяет вам эффективно оцифровывать свои знания, процессы и решения. UNOY также упрощает документирование и применение экспертных знаний. Предоставляя индивидуальные помощники с искусственным интеллектом, гибкую адаптацию к ...
The Bot Platform
thebotplatform.com
Начните создавать лучший опыт сотрудников. Простая в использовании платформа без кода позволяет любому создавать своих собственных ботов, цифровых помощников и автоматизированные рабочие инструменты на таких каналах связи, как Microsoft Teams, Workplace from Facebook и Messenger. Легко создавайте п...
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot — это платформа с искусственным интеллектом, разработанная в сотрудничестве с командой Marketing API Facebook. Он автоматически определит, какие автомобили вызывают наибольший интерес при самой низкой цене за клик, и покажет эти объявления в первую очередь, чтобы снизить затраты. SocialBo...
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio, передовая SaaS-платформа, позволяет компаниям легко создавать интеллектуальные диалоги. Никакого программирования не требуется — это удобная платформа, использующая лучшие в своем классе технологии искусственного интеллекта, включая GPT, для повышения качества вашего общения. Наши инс...
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai — это облачная платформа, предназначенная для создания, размещения и масштабирования агентов естественного языка.
Conversed.ai
conversed.ai
С помощью нашей диалоговой платформы AI PaaS мы проектируем, разрабатываем и оптимизируем чат-ботов и голосовых ботов, чтобы автоматически отвечать на вопросы и запросы сотрудников, достигать бизнес-целей посредством диалоговой коммерции и автоматизировать обслуживание клиентов. Наши чат-боты работ...
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — чат-бот с искусственным интеллектом для Facebook, Instagram, электронной коммерции, SMS/электронной почты и маркетинга в социальных сетях (SaaS) ChatPion — это комплексное решение, предназначенное для развития вашего бизнеса в различных областях, таких как маркетинг, продажи, автоматизац...
lphachat
alphachat.ai
AlphaChat — платформа диалогового искусственного интеллекта. Это делает обслуживание клиентов более эффективным, а клиентов — счастливыми. Любой может создать своего собственного интеллектуального виртуального помощника (то есть умного чат-бота с искусственным интеллектом) и настроить его для автома...
Aimylogic
aimylogic.com
Простой визуальный конструктор ботов на базе искусственного интеллекта Aimylogic — это платформа для общения на естественном языке для малого и среднего бизнеса, благодаря которой более 60 000 пользователей создали тысячи навыков для голосовых помощников и чат-ботов одним нажатием кнопки. Даже не ра...
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai — это API, который позволяет разработчикам легко создавать приложения и устройства, с которыми вы можете общаться.
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd — это расширяющая возможности платформы, которая помогает компаниям создавать интеллектуальных ботов для взаимодействия со своими клиентами через чат на веб-сайте, в социальных сетях и приложениях. Он также предоставляет готовые шаблоны для начала работы бизнеса. Для своего бота Ai/ML соз...
Smartly.ai
smartly.ai
Создавайте, развертывайте и отслеживайте диалоговые приложения для разных устройств с помощью Smartly AI. Интуитивно понятная платформа SaaS была разработана для использования всеми профилями, позволяя всем членам проектной группы эффективно сотрудничать для создания диалогового приложения. Уникальн...
QBox
qbox.ai
QBox — отличный инструмент, предоставляющий комплексное и настраиваемое приложение для тестирования диалоговых приложений искусственного интеллекта. Оно упрощает и ускоряет процесс тестирования, повышает точность и помогает пользователям предоставлять высококачественные цифровые помощники. QBox ана...
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
Обновите своего чат-бота на новый уровень! Передовая технология чат-ботов Chatlayer от Sinch дает вам возможность легко начать работу с более сложными проектами чат-ботов и искусственным интеллектом. Если вы уже используете Sinch Engage, вы можете легко подключить своего чат-бота Sinch Engage к Cha...
Bot Libre
botlibre.com
Общайтесь с тысячами ИИ-ботов или создавайте своих собственных Bot Libre позволяет вам создавать собственных чат-ботов, обучать их и делиться ими с другими. Общайтесь с тысячами ботов в нашем открытом каталоге ботов. Общайтесь с ботами, которые хотят быть вашими друзьями, ботами, которые хотят быт...
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI — лучшая платформа для создания ботов для взаимодействия с голосовыми и текстовыми диалоговыми приложениями. Никакого программирования не требуется, создайте своего бота за считанные минуты!
Botbiz
botbiz.io
Развивайте свой бизнес быстрее с помощью лучшего решения WhatsApp Business API: * Простой конструктор чат-ботов * Массовая трансляция * Общий почтовый ящик команды * Шаблоны сообщений * Пользовательский поток ввода * Участник команды * Рабочий процесс вебхука * Интеграция веб-форм * Интеграция SMS ...
Xenioo
xenioo.com
Xenioo — это известная мощная и гибкая платформа, которая позволяет профессионалам и предприятиям создавать и публиковать своих ботов на нескольких каналах. Мы основали Xenioo в начале 2017 года с целью предоставить самую быструю и многофункциональную платформу для чат-ботов. Поскольку подход к со...
Tail.ai
tail.ai
Tail.ai предлагает самое простое решение для превращения вашего каталога продуктов в интерактивную среду. Всего за несколько кликов ваш каталог оживет и предложит вашим потенциальным и клиентам возможность интерактивного знакомства с продуктами.
botsplash
botsplash.com
Любая бизнес-возможность начинается с разговора. Botsplash, омниканальная платформа для общения, предоставляет инновационное программное обеспечение для обмена цифровыми сообщениями, позволяющее соединять предприятия и клиентов на любой цифровой платформе. Индивидуальные решения соответствуют нормат...
Userbot
userbot.ai
Пользовательский робот на платформе взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта, созданной людьми для людей. Благодаря возможностям нашей запатентованной технологии искусственного интеллекта вы можете предложить захватывающий и омниканальный опыт через наши интерфейсы разговорного и...
Mio
m.io
Mio — это безопасное промежуточное программное обеспечение, которое обеспечивает межплатформенный обмен сообщениями, обмен файлами и организацию собраний для корпоративных организаций, использующих Google Workspace и Microsoft 365, Slack или Zoom Team Chat. Mio — единственное собственное решение, к...