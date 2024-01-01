TrustPulse

TrustPulse

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Веб-сайт: trustpulse.com

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TrustPulse — это автономное приложение для социальных сетей, которое интегрируется со всеми платформами веб-сайтов, включая WordPress. У вас должна быть учетная запись TrustPulse, чтобы воспользоваться этим плагином. Нажмите здесь, чтобы начать работу с приложением TrustPulse FOMO. TrustPulse поставляется с простым в использовании конструктором уведомлений для социальных сетей, который позволяет создавать красивые всплывающие окна WordPress FOMO, которые, как доказано, конвертируются. Вы можете настроить сообщение, цвета, изображения и многое другое, чтобы они соответствовали вашим уведомлениям социального доказательства FOMO на вашем веб-сайте. С TrustPulse вы можете выбирать между двумя типами кампаний FOMO: * Недавние действия: покажите прямую трансляцию активности на веб-сайте, такой как покупки WooCommerce, регистрации на сайте членства, подписки по электронной почте и многое другое. * В огне: показывает количество людей, совершивших действия на вашем сайте за определенный период. Используя плагин TrustPulse WordPress FOMO, пользователи увидели мгновенный рост коэффициента конверсии.

Веб-сайт: trustpulse.com

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