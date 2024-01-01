Альтернативы - TrustArc
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. предлагает интерфейсные решения для прикладного программирования. Компания собирает, очищает и контролирует данные клиентов по сегментам, а также предоставляет услуги интеграции, управления и управления аудиторией данных. Segment.Io обслуживает клиентов в штате Калифорния.
Piwik PRO
piwik.pro
Анализируйте путь клиента на веб-сайтах и в приложениях. Аналитический пакет, ориентированный на конфиденциальность пользователей и безопасность данных — идеальная альтернатива Google Analytics.
Silktide
silktide.com
Сделайте свой веб-сайт лучше с помощью автоматического тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга на одной платформе.
Termly
termly.io
Защитите свой бизнес с помощью наших БЕСПЛАТНЫХ генераторов юридической политики и менеджера согласия на использование файлов cookie GDPR! Получите необходимые решения по обеспечению соответствия за считанные минуты.
Didomi
didomi.io
Didomi помогает организациям реализовать отличный пользовательский интерфейс конфиденциальности, который уважает выбор и дает людям контроль над своими данными. Наши глобальные UX-решения для обеспечения конфиденциальности предназначены для решения сегодняшних проблем конфиденциальности данных и вкл...
CookieFirst
cookiefirst.com
Платформа управления согласием на использование файлов cookie CMP. CookieFirst предлагает автоматическое согласие на использование файлов cookie, периодическое сканирование файлов cookie, автоматический генератор политики использования файлов cookie на более чем 40 языках, интеграцию с Google Tag M...
TermsFeed
termsfeed.com
Генератор политики конфиденциальности, положений и условий, лицензионного соглашения, отказа от ответственности и многого другого. Для веб-сайтов, мобильных приложений, SaaS, Facebook.
OneTrust
onetrust.com
Наша платформа Trust Intelligence помогает организациям связывать данные, команды и процессы. Узнайте, как OneTrust создает и реализует доверие в бизнесе.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script — это простое в использовании решение, позволяющее соблюдать все правила использования файлов cookie. Сканируйте файлы cookie вашего веб-сайта и позвольте посетителям контролировать свою конфиденциальность.
iubenda
iubenda.com
Сделайте свои сайты и приложения юридически совместимыми на нескольких языках и в соответствии с различными законами (включая GDPR) с помощью наших самообновляющихся решений, разработанных юристами.
Osano
osano.com
Osano — это простая в использовании платформа конфиденциальности данных. Мгновенно приведите свой веб-сайт в соответствие с CCPA, GDPR и отслеживайте все правила конфиденциальности вашего поставщика.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это дост...
CHEQ
cheq.ai
Лидер в области обеспечения безопасности при выходе на рынок. Защитите свои данные и аналитику, конверсию на сайте и платный маркетинг от ботов, фальшивого трафика и злонамеренных пользователей с помощью ведущей платформы безопасности выхода на рынок.
CookieYes
cookieyes.com
Cookie Yes — это решение для согласия на использование файлов cookie, которое помогает вашему веб-сайту легко обеспечить соответствие требованиям GDPR и CCPA. Создайте пожизненную бесплатную учетную запись!
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer — шведская компания, созданная для того, чтобы помочь таким профессионалам в области конфиденциальности, как вы, добиться большего. Если вам нужно лучше организовать свою программу конфиденциальности, быстрее управлять RoPA или более эффективно повышать осведомленность, профессионалы мог...
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud — единственное программное обеспечение, необходимое вам для обеспечения защиты ваших данных и соответствия требованиям ИТ-безопасности. Он сочетает в себе юридический и ИТ-опыт с программным обеспечением для автоматизации всего вашего управления соблюдением требований и предоставления ва...
Keepabl
keepabl.com
Отмеченное наградами программное обеспечение Keepabl для управления конфиденциальностью позволяет внедрять и поддерживать систему конфиденциальности мирового класса, ориентированную на GDPR, интуитивно понятную и простую, с простыми в использовании и знакомыми рабочими процессами, скрывающими под ка...
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine — это платформа управления конфиденциальностью данных, которая понравится всей вашей организации. Надежное сочетание технологий, опыта и знаний было разработано для оптимизации вашей программы конфиденциальности и демонстрации соответствия. PrivacyEngine — это универсальное программное...
PrivIQ
priviq.com
Укрепление доверия между нашими клиентами и их заинтересованными сторонами путем предоставления четкого и краткого программного обеспечения для управления соблюдением конфиденциальности данных по модели SAAS. Intelligent Compliance, служба соблюдения законов о конфиденциальности Simply Global. Разра...
Zendata
zendata.dev
Полнофункциональная облачная платформа защиты данных посредством сканирования, мониторинга и исправления конфиденциальности в реальном времени для предприятий.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO — это комплексное решение, разработанное для обеспечения соответствия требованиям GDPR и CCPA. Это платформа управления согласием со встроенной автоматизированной политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie. TRUENDO — это высокоавтоматизированное, гибкое и надежное п...
Dataships
dataships.io
Наш Центр конфиденциальности легко настроить и предоставляет вам все необходимое для обеспечения соответствия требованиям.
consentmanager
consentmanager.net
Consentmanager выделяется как идеальный инструмент управления согласием на использование файлов cookie, предлагающий полную настройку с помощью визуального редактора, CSS и HTML, а также возможностей «PUR». Функция создания отчетов в режиме реального времени с 12 измерениями, более 30 показателями и...
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO — признанный лидер в области обеспечения соответствия требованиям электронной почты и SMS, а также управления списками исключений. Компания предоставляет удобное SaaS-решение, которое автоматизирует сбор, хранение и распространение данных о подавлении, необходимых для соблюдения таких законо...
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub — мощный, многофункциональный и невероятно простой в использовании инструмент. Эта услуга представляет собой решение для согласия на использование файлов cookie, соответствующее требованиям GDPR, которое упрощает управление файлами cookie. Мы требуем четкого согласия от каждого посетителя ...
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 — компания-разработчик программного обеспечения в Стокгольме и Лондоне, которая разрабатывает технологии для практического управления персональными данными. Наша миссия — помочь сделать защиту данных проще и доступнее для предприятий и организаций всех размеров. Наше решение по обеспечению ...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy помогает компаниям привести свои веб-сайты в соответствие с GDPR (Европа), CCPA (Калифорния) и LGPD (Бразилия) с помощью лучшего в отрасли решения для разрешения файлов cookie и управления баннерами. Приведите свой веб-сайт в соответствие с GDPR, CCPA и LGPD с помощью нашего мощного, ...
Seers
seersco.com
Платформа управления согласием Seers — это ведущий в мире баннер согласия на использование файлов cookie, которому доверяют более 50 000 предприятий в Великобритании и который соответствует их обязательствам GDPR, CCPA, PECR и LGPD. Платформа управления согласием Seers предлагает комплексное решение...
Ketch
ketch.com
Ketch позволяет предприятиям и платформам завоевывать доверие потребителей и расти благодаря данным. Платформа Ketch Trust by Design — это скоординированный набор приложений, инфраструктуры и API, который снижает затраты и сложность операций по обеспечению конфиденциальности и мобилизует ответственн...
DATEV
datev.de
Один из крупнейших европейских поставщиков ИТ-услуг для налоговых консультаций и среднего бизнеса.