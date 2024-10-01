Альтернативы - Trulioo

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck, Inc. предоставляет решения для проверки цифровой личности по требованию для целей KYC, борьбы с мошенничеством и проверки возраста. Ее высокоточные, быстрые и безопасные решения доступны через IDN-Direct, решение на основе API, которое интегрируется в системы и процессы клиентов, а так...