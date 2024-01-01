Мгновенная проверка данных для предприятий. TrueBiz помогает поставщикам финансовых услуг сократить количество ручных проверок во время регистрации бизнеса. Мы добавляем красок в историю компании, используя более 250 данных о компании со всего Интернета (например, отрасль и адрес), и обобщаем ключевые показатели риска. Этот процесс занимает секунды, а не дни, поэтому поставщики финансовых услуг могут эффективно соответствовать требованиям по рискам и быстрее внедрять новые предприятия.

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