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Альтернативы - Trendskout

Box

Box

box.com

Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания ...

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-плат...

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Управляемые блокноты для ученых и исследователей данных.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...

Obviously AI

Obviously AI

obviously.ai

Весь процесс работы с Data Science — построение алгоритма машинного обучения, объяснение результатов и прогнозирование результатов — упакован в один клик.

Observable

Observable

observablehq.com

Исследуйте, анализируйте и объясняйте данные. Как команда. Откройте для себя новую информацию, ответьте на больше вопросов и принимайте более эффективные решения.

Lightning AI

Lightning AI

lightning.ai

PyTorch, молниеносная скорость — платформа, позволяющая командам создавать искусственный интеллект без головной боли.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...

Landing AI

Landing AI

landing.ai

Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.

Dataiku

Dataiku

dataiku.com

Dataiku — это компания, занимающаяся искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением, которая была основана в 2013 году. В декабре 2019 года Dataiku объявила, что CapitalG — венчурный фонд поздней стадии роста, финансируемый Alphabet Inc. — присоединился к Dataiku в качестве инвестора и что он д...

Hex

Hex

hex.tech

Hex — это современная платформа данных для науки о данных и аналитики. Блокноты для совместной работы, красивые приложения для работы с данными и безопасность корпоративного уровня.

mindsdb

mindsdb

mindsdb.com

НЛП внутри вашей базы данных. Примените возможности моделей OpenAI GPT и Hugging Face к текстовым данным в вашей базе данных всего за несколько строк SQL.

Akkio

Akkio

akkio.com

Прогнозирующий ИИ для аналитиков. Обеспечьте своим предприятиям конкурентное преимущество благодаря быстрой аналитике и простым прогнозам. Кодирование не требуется.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.

DagsHub

DagsHub

dagshub.com

DAGsHub — это место, где люди создают проекты по науке о данных. Используйте DAGsHub, чтобы находить, воспроизводить и вносить вклад в свои любимые проекты по науке о данных.

RunLve

RunLve

web.runlve.com

Runlve sits at the center of the AI revolution. Runlve provides data science tools, MLOps, and data & model management to empower our customers and community with AI capabilities to propel their projects forward.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.

V7

V7

v7labs.com

Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.

Qlik

Qlik

qlik.com

Qlik® помогает вам использовать ваши данные для решения проблем, достижения новых целей и удовлетворения важнейших потребностей бизнеса. Все начинается здесь. С лидером отрасли в области решений для интеграции и анализа данных, которые поддерживают вашу стратегию искусственного интеллекта.

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

Любимый специалистами по данным, управляемый ИТ-специалистами. Ваше универсальное решение для обработки данных и разработки, развертывания и конвейеров данных в облаке.

Pecan

Pecan

pecan.ai

Программное обеспечение для прогнозной аналитики от Pecan создано для эффективной работы. Получайте точные и действенные прогнозы за считанные дни и раскройте возможности AutoML.

Infoveave

Infoveave

infoveave.com

Infoveave® is a unified Data Automation and Decision Intelligence Platform that integrates data from multiple sources to deliver intelligent information and timely insights that, in turn, provide businesses with the clarity they need for making mission-critical decisions. The 4 pillars of Infoveave...

HIRO

HIRO

hiro.so

Hiro builds developer tools that bring Web3 to Bitcoin. Hiro’s suite of tools unlocks the full potential of Bitcoin through smart contracts, digital assets, and decentralized applications.

hasty.ai

hasty.ai

hasty.ai

Hasty is now a part of CloudFactory, a global leader in human-in-the-loop AI solutions that accelerate the AI lifecycle. No more sacrificing quality for efficiency. Learn more about Accelerated Annotation, a new Vision AI product that combines CloudFactory’s best-in-class workforce with industry-l...

ForePaaS

ForePaaS

forepaas.com

ForePaaS (an OVHcloud company) is the first end-to-end, multi-cloud platform to build, deploy and scale production-grade data applications and algorithms. We unify Data Engineering, Data Science and Business Intelligence into an automated, integrated environment to achieve faster time-to-value with ...

Exploratory

Exploratory

exploratory.io

Exploratory’s Simple UI experience makes it possible for anyone to use Data Science to Explore data quickly, Discover deeper insights, and Communicate effectively.

evoML

evoML

evoml.ai

evoML empowers data scientists, engineers and business leaders to accelerate the delivery of efficient ML models from months to weeks and improve ML code efficiency for faster running speed and higher profitability.

Spotfire

Spotfire

spotfire.com

Spotfire® software, a business unit of Cloud Software Group, provides powerful, self-service analytics for data-intensive businesses. Spotfire goes beyond basic rearview dashboards to offer a single visual analytics platform for data exploration and real-time decisions. Backed by point and click no...

SAVVI AI

SAVVI AI

savviai.com

SAVVI AI helps businesses build, launch, and manage AI apps in minutes with our patented Practical AI platform - no data scientists, pre-existing data, or custom infrastructure required. Help your organization gain AI-driven efficiencies such as lowering ACH return rates, forecasting charge-offs, p...

Qualetics

Qualetics

qualetics.com

Qualetics provides a revolutionary AI platform that makes it easy for you to leverage Data Science for your business without the barriers of resources and infrastructure. Businesses of all sizes, from startups to enterprises, can make use of the Qualetics platform to solve complex business problems ...

ActiveEon

ActiveEon

activeeon.com

Activeeon is a software company providing innovative open source solutions for job scheduling, IT automation, acceleration and scalability, big data, distributed computing and application orchestration. Activeeon helps companies automate their businesses and accelerate their go-to-market to get comp...

PI.EXCHANGE

PI.EXCHANGE

pi.exchange

The PI.EXCHANGE AI & Analytics Engine (the Engine) is a Data Science and Machine Learning (ML) platform that empowers everyone, even novice users, to affordably build high-performance ML applications in minutes or hours, not weeks or months - no coding required. The easy-to-use connected toolchain ...

TeleSign

TeleSign

telesign.com

Telesign provides Continuous Trust™ to leading global enterprises by connecting, protecting, and defending their digital identities. Telesign verifies over five billion unique phone numbers a month, representing half of the world’s mobile users, and provides critical insight into the remaining billi...

Deci AI

Deci AI

deci.ai

Deci позволяет глубокому обучению реализовать свой истинный потенциал, используя ИИ для создания лучшего ИИ. Благодаря комплексной платформе ускорения глубокого обучения разработчики ИИ могут создавать, оптимизировать и развертывать более быстрые и точные модели для любой среды, включая облачную, пе...

Decanter AI

Decanter AI

decanter.ai

Decanter AI, платформа искусственного интеллекта без кода, которая помогает специалистам по данным, экспертам в предметной области и заинтересованным сторонам бизнеса беспрепятственно разрабатывать и развертывать решения искусственного интеллекта. Decanter AI предоставляет предприятиям технологии ма...

Bitdeer

Bitdeer

bitdeer.com

Bitdeer — ведущая в мире платформа для обмена майнерами, где пользователям предоставляется полный спектр решений для майнинга криптовалют и облачного хостинга. Это первая в мире платформа, обеспечивающая реальную вычислительную мощность даже в 1 TH.

Algforce.ai

Algforce.ai

ai.algforce.com

AlgForce.ai стремится стать технологическим партнером предприятий в области искусственного интеллекта. Ее продукт AlgForce Copilot создает решение «AIGC+Data Insight». Используя генеративный искусственный интеллект и механизмы low-code, он помогает нетехническому персоналу предприятий запрашивать б...

Accern

Accern

accern.com

Accern — ведущая компания NLP, предоставляющая предприятиям возможность разрабатывать отраслевые решения. Предлагая комплексную платформу НЛП, модели, данные и чат, адаптированные для различных отраслей, компания ускоряет окупаемость инвестиций для ведущих организаций в сфере финансовых услуг, госуд...

4Paradigm

4Paradigm

en.4paradigm.com

4Paradigm — пионер отрасли и лидер в области корпоративного искусственного интеллекта, а также крупнейший участник китайского рынка ИИ для принятия решений, ориентированного на платформу. Компания предоставляет комплексные решения искусственного интеллекта корпоративного уровня, обслуживающие отрасл...

Zerve

Zerve

zerve.ai

Среда разработки данных и искусственного интеллекта, созданная для команд, работающих с данными. Легко превращайте прототипы в программное обеспечение, готовое к развертыванию самостоятельно или передайте для развертывания команде инженеров.

UbiOps

UbiOps

ubiops.com

Превратите свои локальные аналитические сценарии в мощные приложения, управляемые данными! UbiOps — это простой в использовании уровень развертывания и обслуживания вашего кода обработки данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. Он превращает ваши модели и скрипты Python и R в действу...

Snorkel

Snorkel

sumatra.ai

Sumatra — это платформа самообслуживания, позволяющая инженерам машинного обучения определять конвейеры в реальном времени на основе необработанных данных о событиях. Подключите потоки событий, объявите о своих преобразованиях и мгновенно обслуживайте функции онлайн и офлайн. Никакой повторной реали...

Sensetime

Sensetime

sensetime.com

Привержена развитию инновационных технологий искусственного интеллекта, вносящих позитивный вклад в экономическое, социальное и человеческое развитие.

Qwak

Qwak

qwak.com

Qwak — это полностью управляемая, доступная и надежная платформа искусственного интеллекта, которая позволяет специалистам по искусственному интеллекту преобразовывать и хранить данные, создавать, обучать и развертывать свои приложения искусственного интеллекта, а затем контролировать весь их конвей...

HyperSense

HyperSense

hypersense.subex.com

HyperSense AI изначально создавался как облачное контейнерное решение на основе микросервисов и поддерживает CI/CD с непрерывными обновлениями. Это обеспечивает гибкость, масштабируемость и эластичность. Он построен на лучших и новейших технологиях и может масштабироваться, чтобы соответствовать ожи...

Gurobi

Gurobi

gurobi.com

Gurobi производит самый быстрый и мощный в мире решатель для математической оптимизации — Gurobi Optimizer, который используется ведущими мировыми компаниями в более чем 40 различных отраслях для быстрого решения сложных реальных задач и принятия автоматизированных решений, оптимизирующих их эффекти...

Graphext

Graphext

graphext.com

Graphext — это расширенное аналитическое решение, которое помогает компаниям принимать более обоснованные решения на основе данных. Мы собираем их данные, обогащаем их и предоставляем мощный визуальный интерфейс для получения действенной информации об их клиентах, рынке и продуктах.

C3.ai Developer

C3.ai Developer

developer.c3.ai

C3.ai — ведущий поставщик корпоративного программного обеспечения для искусственного интеллекта, предназначенного для ускорения цифровой трансформации. Академия C3 AI предлагает опыт обучения, который позволяет разработчикам и специалистам по обработке данных добиться успеха, независимо от их уровн...

Artivatic.ai

Artivatic.ai

artivatic.ai

Artivatic, ключевая часть консалтинговой группы D2C, находится в авангарде цифровых инноваций в сфере страхования и здравоохранения. Наша платформа производит революцию в отрасли, автоматизируя и оцифровывая весь жизненный цикл операций, включая продажи, регистрацию, ценовое предложение, андеррайтин...

Kortical

Kortical

kortical.com

Kortical — комплексная платформа машинного обучения — редактируемая в коде, созданная для специалистов по данным, помогающая в подготовке данных, построении моделей машинного обучения, развертывании масштабируемых моделей несколькими щелчками мыши и управлении ими с помощью функций ML Ops. Kortical...

Civis Analytics

Civis Analytics

civisanalytics.com

Civis Analytics помогает организациям использовать данные для получения конкурентного преимущества в том, как они идентифицируют, привлекают и вовлекают свою аудиторию. Благодаря мощному сочетанию лучших в своем классе данных, передовых программных решений и междисциплинарной команде ученых, разрабо...

Peak

Peak

peak.ai

Peak — компания, занимающаяся искусственным интеллектом, которая предоставляет платформу, приложения и услуги, помогающие предприятиям использовать потенциал искусственного интеллекта для увеличения доходов, увеличения прибыли и повышения эффективности. Облачная платформа искусственного интеллекта ...

Datagran

Datagran

datagran.io

Простой инструмент, который объединяет данные всей компании, включая экспертов и неспециалистов. Создавать сложные модели и проводить анализ, а также обмениваться ими и принимать меры на их основе.

DataCanvas

DataCanvas

datacanvas.com

Компания Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas) была основана в 2013 году с упором на непрерывную разработку и создание автоматизированной платформы для обработки данных, уделяя особое внимание предоставлению полного набора платформ разработки для специалистов по данным и специалистам по и...

Deep Cognition

Deep Cognition

deepcognition.ai

Deep Cognition специализируется на использовании передового искусственного интеллекта для автоматизации ввода сложных данных. PaperEntry AI, наша безграничная технология искусственного интеллекта, оптимизирует сложные документы на таможне и за ее пределами, включая коммерческие счета, упаковочные л...

H2O.ai

H2O.ai

h2o.ai

H2O.ai — ведущий поставщик платформ генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения с открытым исходным кодом, миссией которого является демократизация искусственного интеллекта. Он воплощает техническое мастерство 30 мастеров Kaggle в простые облачные продукты искусственного интеллекта...

TrueFoundry

TrueFoundry

truefoundry.com

TrueFoundry — это облачная PaaS для команд машинного обучения, позволяющая создавать, развертывать и доставлять приложения ML/LLM в собственном облаке/локальной инфраструктуре более быстрым, масштабируемым и экономически эффективным способом с правильными средствами управления, что позволяет им дост...

KNIME

KNIME

knime.com

KNIME помогает отдельным лицам и организациям разобраться в данных. Программное обеспечение KNIME объединяет мир информационных панелей и расширенной аналитики посредством интуитивно понятного интерфейса, подходящего для всех, кто работает с данными. Это дает возможность большему количеству бизнес-...

Explorium

Explorium

explorium.ai

Explorium — ведущая компания по обработке данных, которая использует технологию GenAI для создания крупнейшей в мире и высококачественной коллекции внешних данных премиум-класса, что позволяет компаниям принимать точные решения при выходе на рынок. Благодаря нашему глубокому опыту в области науки о ...

Neo4j

Neo4j

neo4j.com

Neo4j — это система обработки данных и машинного обучения, которая использует связи в ваших данных для улучшения прогнозов. Он подключается к корпоративным экосистемам данных, поэтому вы можете быстро запустить в производство больше проектов по науке о данных. Используя каталог из более чем 65 предв...

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