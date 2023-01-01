Миссия Trek Medics — предоставить каждому сообществу по всему миру доступ к технологиям, спасающим жизни. Trek Medics International разрабатывает инновационные мобильные технологии, позволяющие сообществам направить нужного специалиста в нужное место в нужное время. Мы делаем это в первую очередь с помощью Beacon, надежного и экономичного диспетчерского решения для организаций реагирования.

Веб-сайт: trekmedics.org

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