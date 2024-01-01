Trek Bikes

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Trek Bicycle Corporation — производитель и дистрибьютор велосипедов и товаров для велоспорта под торговыми марками Trek, Electra Bicycle Company, Bontrager и Diamant Bikes. Ранее компания производила велосипеды под торговыми марками Gary Fisher, LeMond Racing Cycles, Klein и Villiger Bikes.

Веб-сайт: trekbikes.com

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