Trek Bikes

Trek Bikes

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Веб-сайт: trekbikes.com

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Trek Bicycle Corporation — производитель и дистрибьютор велосипедов и товаров для велоспорта под торговыми марками Trek, Electra Bicycle Company, Bontrager и Diamant Bikes. Ранее компания производила велосипеды под торговыми марками Gary Fisher, LeMond Racing Cycles, Klein и Villiger Bikes.

Веб-сайт: trekbikes.com

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