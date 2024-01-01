TransLinguist

TransLinguist

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Веб-сайт: translinguist.com

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TransLinguist — это передовая платформа, которая обеспечивает удаленное и гибридное многоязычное общение для различных мероприятий, включая вебинары, конференции, тренинги, встречи и семинары. Он выделяется прежде всего своими возможностями многоязычного перевода в режиме реального времени, что делает его идеальным инструментом для компаний, стремящихся к глобальному охвату и инклюзивности. TransLinguist предлагает удаленный перевод видео, субтитры и субтитры в реальном времени, сурдоперевод, а также разработанный собственной компанией TransLinguist Speech AI, а также другие комплексные решения. Платформа также предоставляет широкий спектр языковых услуг, включая перевод, транскреацию, транскрипцию, субтитры и субтитры, редактирование и корректуру, а также постредактирование машинного перевода, озвучку, локализацию веб-сайтов и приложений и т. д. TransLinguist обслуживает различные отрасли, включая правительство/неправительственные организации, финансы, путешествия и гостиничный бизнес, электронное обучение и образование, инженерию и информационные технологии и многие другие. Платформа подчеркивает значительное внимание к безопасности данных, обещая безопасную среду для своих пользователей. Пользователи отмечают увеличение вовлеченности аудитории и значительную экономию средств после перехода на TransLinguist. В целом, TransLinguist стремится преодолеть языковые барьеры удобным для пользователя способом, открывая путь к эффективному глобальному общению.

Веб-сайт: translinguist.com

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